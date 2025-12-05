洗腎人口逾9萬、年花470億 賴清德定目標：2035年居家透析盛行率達18%

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德出席「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」開幕式（圖／總統府提供）

總統賴清德今（5）日上午出席「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」開幕式時指出，腎臟病已是全球重大公共衛生挑戰，未來政府將致力實踐《台灣居家透析白皮書》的願景，與ISPD及國際居家透析聯盟（IHDC）等國際醫療組織合作，讓更多患者能夠在家中安全地接受透析，提升生活品質，並在2035年實現居家透析盛行率達到18%的目標。

同為腎臟專科醫師的賴清德今日上午出席「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」，以英文致詞表示，腎臟病已成為全球公共衛生的重大挑戰，世界衛生組織（WHO）已經將慢性腎臟病（CKD）納入全球健康決議，台灣也有透析人口9萬多人，預估今年的相關費用將高達15億美元（約新台幣470億元），直接影響著國民的健康福祉與生活品質。

賴清德說，身為腎臟科醫師，他深知腎臟健康是民眾幸福的重要基礎。今年大會的主題是「Link the Future Kidney Health with GIVE」，將從基因、代謝、免疫研究、大數據、永續等面向探討腎臟健康議題，並希望透過經驗的交流讓科學的成果轉化為人民健康的保障。

賴清德指出，這些年來，台灣的腎臟醫學在臨床與研究上都取得了顯著成果，已經從「治療導向」邁向「預防導向」，持續擴展社區篩檢和健康教育。非常感謝台灣腎臟醫學界長期以來跟APSN和ISN（國際腎臟協會），密切合作，分享台灣在透析品質、慢性腎臟病整合照護、跨專業合作的經驗，透過交流，這有助於提升台灣醫學的專業能量。

賴清德接續指出，除了民間的努力之外，台灣積極推動腎臟病防治政策，包括政府提供免費成人健康檢查，鼓勵國人及早篩檢。由於高血壓、高血糖和高血脂等三高問題是腎臟病等重大疾病的風險因素，去年政府開始推動「三高防治888計畫」，協助民眾早期發現三高問題，並透過健康管理與醫療介入改善健康狀況。另外，今年3月也擴大給付SGLT-2抑制劑於慢性腎臟病，希望多管齊下降低腎臟疾病的發生率和延緩疾病進程。

賴清德表示，目前台灣在年齡標準化透析發生率方面已經從2005年的每百萬人口318人，下降到2022年的每百萬人口290人，就醫人數及總醫療費用的成長率也有下降的趨勢政府將繼續努力，讓各項腎臟病防治策略發揮更好的效果。

賴清德進一步提到，今天很榮幸與各位分享最新發布的《台灣居家透析白皮書 （2026–2035）》，要特別感謝TSN、衛福部和國際腹膜透析學會（ISPD）的專業貢獻，這份藍圖象徵著台灣突破「只能在醫院治療」的框架，讓醫療深入家庭與社區，並且邁向人本照護、健康老化與永續醫療的目標。未來，政府將致力實踐《台灣居家透析白皮書》的願景，與ISPD及國際居家透析聯盟（IHDC）等國際醫療組織合作，讓更多患者能夠在家中安全地接受透析，提升生活品質，並在2035年實現居家透析盛行率達到18%的目標。

賴清德強調，他始終相信，一個更健康的台灣可以帶動一個更健康的亞太。期盼透過這次會議，讓台灣在研究、臨床與政策層面與各國深化交流，進一步成為亞太地區推動腎臟健康的重要力量，一起為全球健康做出更多貢獻。

