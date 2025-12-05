洗腎人口逾9萬 賴總統盼2035年居家透析達18%

（中央社記者沈佩瑤台北5日電）台灣洗腎人口9萬多人，腎臟科醫師出身的總統賴清德今天表示，預估今年相關費用近500億元，對民眾影響甚鉅，將致力實踐台灣居家透析白皮書願景，盼2035年達居家透析18%目標。

賴總統今天上午出席「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」開幕式，他致詞指出，腎臟病已成為全球公共衛生的重大挑戰，世界衛生組織已將慢性腎臟病（CKD）納入全球健康決議。

廣告 廣告

賴總統點出，台灣透析人口9萬多人，預估今年相關費用將高達15億美元（近新台幣500億元），直接影響國民健康福祉與生活品質。

「身為腎臟科醫師，我深知，腎臟健康是民眾幸福的重要基礎。」賴總統說，這些年來，台灣的腎臟醫學在臨床與研究都取得顯著成果；台灣已從「治療導向」邁向「預防導向」，持續擴展社區篩檢和健康教育。

除民間的努力之外，賴總統表示，台灣積極推動腎臟病防治政策，包括政府提供免費成人健康檢查，鼓勵國人及早篩檢。

由於高血壓、高血糖和高血脂等三高問題，是腎臟病等重大疾病的風險因素。賴總統強調，去年開始推動「三高防治888計畫」，協助民眾早期發現三高問題，並透過健康管理與醫療介入，改善健康狀況。

此外，今年3月台灣擴大給付SGLT-2抑制劑於慢性腎臟病，希望多管齊下，降低腎臟疾病發生率和延緩疾病進程。

賴總統說，目前台灣在年齡標準化透析發生率方面，已經從2005年的每百萬人口318人，下降到2022年的每百萬人口290人，就醫人數及總醫療費用的成長率，也有下降趨勢，將繼續努力，讓各項腎臟病防治策略發揮更好的效果。

另外，賴總統在會中分享最新發布的「台灣居家透析白皮書（2026–2035）」。他說，這份藍圖象徵台灣突破「只能在醫院治療」的框架，讓醫療深入家庭與社區，並且邁向人本照護、健康老化與永續醫療的目標。

賴總統表示，未來將致力實踐台灣居家透析白皮書的願景，與國際腹膜透析學會（ISPD）及國際居家透析聯盟（IHDC）等國際醫療組織合作，讓更多患者能夠在家中安全地接受透析，提升生活品質，並在2035年實現居家透析盛行率達到18%的目標。（編輯：吳素柔）1141205