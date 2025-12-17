洗腎女患者常有腿部刺痛症狀 原來導因血管老化病變而阻塞

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長期洗腎的1名64歲女性患者，最近數月來，常常出現下肢刺痛症狀，右小腿與腳踝還各有1處久難癒合的傷口，聯新國際醫院心臟血管外科醫師楊凱迪說，經電腦斷層血管攝影顯示患者的雙側股動脈、膕動脈嚴重狹窄，診斷出她因血管老化病變而阻塞，是下肢刺痛的主因。

該名患者近來反覆出現下肢刺痛症狀、夜深與洗腎後格外明顯，楊凱迪經「踝臂血壓指數(ABI)檢查」，左、右腳分別約0.67與0.64，顯示下肢血流循環不良，電腦斷層血管攝影更發現雙側股動脈、膕動脈嚴重狹窄，決定採行「微創導管血管內介入治療」。

楊凱迪說明，使用「機械式除栓裝置」清除血管壁上的鈣化斑塊，搭配「血管內超音波(IVUS)」提供斑塊的即時三維影像，可以精準定位斑塊方位；相較於血管內氣球擴張、支架放置等傳統除栓手術須大範圍切開整條血管，微創導管僅有最小約2毫米的穿刺傷口，對高齡、洗腎或多重慢性病患者，是更安全有效的選擇。

「下肢動脈阻塞性疾病屬於動脈粥狀硬化引起的血管老化病變」，楊凱迪說，動脈粥狀硬化為全身性血管疾病，若阻塞發生在腦部為腦中風、在心臟為心肌梗塞、位於下肢為下肢動脈阻塞；其中下肢動脈阻塞初期症狀不易察覺，包括走路易出現腿部劇痛、下肢冰冷、傷口長期不癒等，恐被誤會是退化或疲勞，民眾一定要注意，別等到潰瘍惡化、腳趾發黑、劇痛難耐已進入重度缺血階段才就醫。

