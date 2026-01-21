洗腎婦搭復康巴士「路倒30分無人理」 兒尋獲嘆心寒

桃園市 / 綜合報導

桃園一名婦人，洗腎完搭復康巴士回家，因為血壓過低一下車就倒在路旁，但司機卻丟下她離開，婦人躺在巷子內長達30分，直到熱心鄰居發現，通知正在找人的家屬，最後才將婦人攙扶回家休息，家屬不滿復康巴士的服務，也很心寒過程中沒有路人敢上前協助，社會局介入了解後，已經請營運單位加強對駕駛人員的教育管理。

復康巴士，把洗腎完的婦人送回來，才剛下車沒多久，就體力不支倒地，司機嘗試去扶扶不起來，沒想到接下來卻直接開車離開，婦人躺在巷子內隔了30分鐘，一名男子在好心鄰居的帶領下，上前幫忙將人扶回家，而這名男子就是她的兒子。

廣告 廣告

婦人兒子說：「我媽媽坐復康巴士已經坐好幾年了，我還沒看過有司機是這樣，因為都會至少，看著人往裡面走。」

事發在桃園婦人的兒子，10點50分，在復康巴士下車處等媽媽，直到11點半人還沒出現，致電詢問媽媽去哪了，後來才發現，司機丟下倒在路邊的媽媽，半個小時也沒人敢上前協助，讓他心寒。

附近住戶說：「我有聽到她(婦人)說住後面，後來我一直看，我才問她說，妳是不是住在那裡面。」婦人兒子說：「今天看到一個人倒在那邊30分鐘無人管，我真的，唉，真的是寒心寒到。」

桃園市社會局身心障礙福利科股長程瀧德說：「經了解釐清後，係彼此誤會而產生問題，已予家屬做相關的釐清和說明，社會局已要求委外廠商，落實加強駕駛人員管理及教育訓練。」

社會局調查後，請營運單位進行檢討，對司機加強教育，寒風中婦人躺地30分，這畫面這經歷，讓家屬感嘆，天氣很冷但心更涼。

原始連結







更多華視新聞報導

扯！毒駕復康巴士撞2車 駕駛電子煙驗出喪屍煙彈

彰化邀身心障礙者慶中秋 致謝獲贈3輛復康巴士

花蓮推動復康巴士免費服務 打造更友善無障礙環境

