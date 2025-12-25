洗腎室變演唱會 腎友齊聲歌唱把院長感動哭了

▲醫願診所現場腎友們不約而同真摯地唱著生日快樂歌為葉曙慶院長慶生，讓他感動不已。

【記者 陳顗喆／台北 報導】一名網友近期在瀏覽社群平台時，意外在葉曙慶醫師的臉書上，看見一篇低調卻令人動容的貼文。貼文中記錄的，是一場發生在透析中心，屬於洗腎患者與醫師之間的溫暖驚喜。

原來，日前適逢醫願診所葉院長生日，透心中心同仁與接受洗腎治療的腎友們一同悄悄規劃。當天，葉院長一如往常走進透析中心巡診，原以為只是平凡的一天，卻在瞬間被眼前的畫面所震攝住——現場腎友們不約而同用著沒在洗腎的那隻手，一邊拍著自己大腿當作節拍、一邊真摯地唱著生日快樂歌為院長慶生。

廣告 廣告

這突如其來的一幕，也讓長年站在洗腎第一線的葉院長當場紅了眼眶。貼文中他寫下，這份感動來自多年來與腎友並肩走過慢性腎臟病、血液透析與漫長治療的點滴累積。在這一天，醫病之間的關係早已超越醫療本身，更像是彼此扶持、相互陪伴的家人。

循著臉書貼文，筆者進一步訪問當天在場的一名透析患者——腎友盧老師。盧老師是北醫大退休的基礎醫學老師，目前也是一名長期接受血液透析的患者。

▲醫願診所交通便利，環境宜人，設施完善。寬敞明亮的大廳，舒適的候診區讓您感受到家的溫暖，對腎友們來說，是長期治療路上難得的幸福與安定。

「很多人以為洗腎只是躺著三、四個小時，」盧老師語氣平靜地說，「但真正困難的是，怎麼在治療之中，還能繼續當一位老師、一位家人，還能好好地生活，當一個完整的人。」這段話，讓現場不少腎友悄悄紅了眼眶。

談到洗腎，盧老師不諱言，最讓他安心的是整個團隊對細節的重視。他特別提到診所嚴格把關的水質管理、醫護團隊對廔管的細心照護，以及整體環境的舒適與安定感。「這裡的環境，其實是自費等級，但收費卻是健保，對長期洗腎的人來說，真的差很多。」

盧老師也特別感謝院長葉曙慶醫師。他表示在透析治療過程中，葉醫師和團隊總是耐心傾聽病人的疑問，清楚說明每一項檢查數據與治療選擇，不只關心洗腎指數，更在意病人的生活品質與心理狀態，讓人感受到被真正理解與尊重。

能在這樣的環境中洗腎，對腎友們來說，是長期治療路上難得的幸福與安定。於是那天，所有歌聲都不是為了驚喜，而是出於感謝；不是為了慶生，而是想把「謝謝你一直陪著我們」唱給院長聽。

醫願診所現場腎友們不約而同真摯地唱著生日快樂歌為葉曙慶院長慶生，讓他感動不已。(圖／翻攝醫願診所粉專)