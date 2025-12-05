洗腎恐增 石崇良：照護往前推動以減緩慢性腎病

（中央社記者沈佩瑤台北5日電）台灣慢性腎病患者逾90萬，隨著邁入超高齡化社會，衛福部長石崇良今天說，洗腎人口恐不降反升，照護策略往前推動，減緩慢性腎病進展，盼2030年前慢性病標準化死亡率降1/3。

石崇良出席2025亞太腎臟醫學暨台灣腎臟醫學會學術演講開幕典禮前記者會，他致詞指出，台灣接受慢性腎病照顧者超過90萬人，超過9萬人透析，台灣每年花在腎病的醫療費用近新台幣500億元，不過，透析患者的新增率已出現趨緩，顯示早期介入逐漸奏效。

為持續強化防治，石崇良表示，今年推出2項重大變革，包括發布慢性腎病臨床照護指引，並整合慢性病照護計畫，以系統性方式延緩腎臟病惡化。未來不再只重視末期透析照護品質，而是往前推動，減緩慢性腎病進展至末期腎病，甚至早期發現以求反轉。

石崇良指出，新版指引結合國際實證與國內專家共識，從如何早期發現腎臟異常，到何時轉介腎臟科等細節，都有明確建議，並已發表於國際醫學期刊。此外，健保署今年同步調整給付，包含3月起納入SGLT2抑制劑，並整併早期慢性腎病、糖尿病腎病變、尿毒症前期等，推進全人照護及更高覆蓋率。

台灣腎臟醫學會在亞太腎臟醫學會年會期間，與國際居家透析聯盟（IHDC）共同簽署「國際居家透析宣言」，象徵台灣正式與國際同步推動居家透析普及化。

台灣腹膜透析推廣計畫自2023年中開始，至今已推行約2年半，居家血液透析計畫今年6月上路。石崇良說明，推動居家透析主要有3個考量，人口結構改變，因高齡化，長者年紀大移動困難，且國人餘命漸長，加上少子女化照護人力愈來愈緊，因此人力需求不足問題會愈來愈嚴重，居家透析就要扮演重要角色。

「民眾最常擔心的腹膜炎感染風險，其實與許多人想像不同。」台北榮民總醫院腎臟科主治醫師楊智宇表示，臨床資料顯示，血液透析患者平均約兩年出現1次感染事件，而腹膜透析約5年可能發生1次，反映出正確的教育能有效提升病人信心。

台灣腎臟醫學會秘書長許永和表示，白皮書設定2035年居家透析達18%的目標，是因為台灣已在3大基礎建設上累積足夠能量，人才培育、品質監控與智慧科技導入。（編輯：管中維）1141205