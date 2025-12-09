洗腎王國警訊！醫揭：三高患者腎功能恐剩一半，早期UACR篩檢有機會逆轉洗腎命運

台灣長年背負「洗腎王國」稱號，全台約有273萬名慢性腎臟病患者，平均每8人就有1人罹病，卻有超過8成尚未接受治療。心安診所楊宗衡醫師提醒，慢性腎臟病最可怕的地方就在於「早期幾乎沒有症狀」，等到出現疲倦、水腫、泡沫尿等警訊時，腎功能往往已經掉到一半。醫師建議透過尿液檢查UACR，幫助高風險族群提早揪出異常，避免走向洗腎之路。

衛福部112年成人健檢資料顯示，40歲以上接受檢查者中，有15%檢出腎功能異常；若進一步看慢性病族群，有高血糖者約每10人就有3人腎功能異常，有高血壓者約每5人就有1人異常，若同時合併高血糖、高血壓與高血脂，腎功能異常比例更高達3成，顯示三高不只是心肌梗塞、中風的兇手，同時也是讓腎臟默默惡化的加速器。

60歲高血壓男自覺「檢查都正常」驗尿才知道中度腎病風險

楊宗衡醫師從第一線的臨床經驗分享，從收治一名約60歲的男性，有多年高血壓病史，卻不規則服藥，經常是「想到才吃一下」，在健檢發現尿蛋白顯示「2+」顯示尿液中蛋白質的含量超過正常範圍，醫師建議進一步安排UACR檢查，一經檢查，數值竟超過400 mg/g，已經是「大量白蛋白尿」，顯示腎臟濾網出現明顯破損，發現異常後，立即調整降壓藥物，改用對腎臟較具保護效果的藥物，並要求認真控制血壓。經過一段時間追蹤，成功逆轉早期腎損傷。

三高＋多重危險因子 腎臟在「無聲」中逐漸壞掉

楊宗衡醫師提醒，三高是腎病的高危險族群，像是高血糖患者，長期血糖過高，會讓腎絲球承受高壓力，微血管逐漸受損，本該被回收的蛋白質漏出成為蛋白尿，腎功能因此一步步下降；而高血壓就像高壓水柱沖刷細小血管，時間一久，腎臟血管硬化、狹窄，造成腎臟結構持續破壞；高血脂會讓血脂異常，造成全身動脈粥樣硬化，不只是心臟、腦部血管，腎臟血管同樣會狹窄、慢性發炎，在血流不足與代謝廢物毒性壓力之下，腎臟也會慢慢衰退。

廣告 廣告

日前台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟日前分享了腎病風險因子口訣「胖唐老鴨（胖糖老壓）心脂蛋藥痛史菸」，包含肥胖、高血糖、65歲以上、心臟血管疾病、高血脂、蛋白尿、長期使用非類固醇消炎止痛藥、痛風、家族有腎臟病史與抽菸等，提醒具任何風險因子者應該每年篩檢。

腎臟病前兆「泡、水、高、貧、倦」

腎臟病並非完全「毫無徵兆」，只是多數症狀出現時，往往已經不是早期。醫師建議民眾可以記住五個字「「泡、水、高、貧、倦」，如果出現以下五種情況，建議要儘速就醫，雖然等到出現明顯症狀，往往已經是中晚期，再加上人體有兩顆腎臟，彼此會互相代償，等到兩顆都撐不住，問題才會被察覺，因此千萬不能把「沒有不舒服」當作沒事。

泡：尿液中出現細小且久不消散的泡沫

水：腳踝、小腿或眼皮水腫，按壓後出現凹陷

高：血壓偏高且難以控制

貧：臉色蒼白、容易喘，檢查發現貧血

倦：經常感到疲累、精神不佳

「UACR」早期揪出腎臟異常

楊宗衡醫師呼籲高風險族群應定期追蹤，夠能早期發現異常的腎絲球過濾率 eGFR和尿中白蛋白/肌酸酐比值UACR，該兩數值為偵測腎臟病初期的重要指標。UACR數值檢測出來小於30mg/g屬於正常範圍；在30～300mg/g白蛋白尿增加，為中度風險；要是大於300mg/g代表高度白蛋白尿，腎臟損傷較嚴重。醫師提醒，多數成人健檢僅有「蛋白尿」，一旦看到報告上出現「＋」，就應盡快至腎臟科門診進一步檢查；但即便健檢顯示「尿蛋白陰性」，也不代表UACR 一定正常，對高危險族群而言，「eGFR＋UACR」雙指標缺一不可。

早期篩檢有機會把洗腎時間「往後推26年」

40歲之後，腎功能會隨年齡逐年下降，加上亞洲人容易合併白蛋白尿，若沒有及早發現、及早治療，腎功能下降速度可能是一般人的5倍，洗腎風險也跟著明顯增加。楊宗衡醫師指出，早期發現在藥物治療上，國際腎臟醫學會（ISN）已將 SGLT2 抑制劑列為慢性腎臟病的建議用藥之一，且研究顯示，及早治療可望將進入洗腎的時間平均延緩約26.6年，對慢性腎臟病患者是一大關鍵進展。

醫師給三高與高風險族群的護腎建議

面對台灣高油、高鹽的飲食文化，醫師呼籲，高危險族群應該要定期追蹤腎功能，40歲之後，至少每年檢查一次 eGFR＋UACR。如果有三高就要規則服藥、穩定控制三高，勿自作主張減藥、停藥。同時要避免長期或大量使用止痛藥、感冒成藥、酸痛貼布，以及來路不明中草藥，有疑慮務必先詢問醫師。生活型態應該減鹽、減油、避免過量蛋白質、維持健康體重並戒菸，讓檢查提早做、讓治療早點開始，楊宗衡醫師強調，現在的治療策略已不是「等壞了再洗」，而是越早介入、越能拖慢甚至扭轉疾病進程，他說：「很多病人其實有機會在一生中都不必走到洗腎這一步。」