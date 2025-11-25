洗腎病患可以吃魚油嗎？國際最新研究：重大心血管風險可降43%

魚油對洗腎族是否有效？

過去魚油中的 n−3 多元不飽和脂肪酸（EPA、DHA）被認為對一般族群有心血管益處，但對洗腎患者是否同樣有效，一直缺乏高品質證據。這項研究由加拿大與澳洲的研究團隊共同進行，是現階段針對洗腎患者最大型的隨機對照試驗。

研究跨 26 中心 重大心血管疾病降低 43%

研究共納入 1,228 名洗腎患者，由 26 個研究中心合作完成，並以雙盲、隨機的方式分成兩組：

魚油組 ：每日補充 4 克 n−3 脂肪酸（EPA 1.6 g、DHA 0.8 g）

安慰劑組：每日補充玉米油

研究進行近 6 年，實際追蹤時間平均3.5 年。觀察指標包括重大心血管疾病如心臟猝死、心肌梗塞、中風、以及導致截肢的周邊血管疾病等。

研究結果顯示，補充魚油的洗腎患者在多項心血管事件上都有較低發生率，包括：

重大心血管疾病降43%

整體死亡率降23%

心臟死亡降45%

心肌梗塞降44%

中風降63%

周邊血管疾病截肢降43%

台灣買得到研究中使用的魚油劑量嗎？

看到研究配方後，許多民眾也想知道「市面上買得到嗎？」洪惠風說，研究使用的劑量為：

n−3 脂肪酸：4 克（4000 mg）/天

EPA：1.6 克（1600 mg）

DHA：0.8 克（800 mg）

台灣保健品魚油的劑量大多落在 0.5～2.5 克 EPA＋DHA，與研究使用的 2.4 克仍有差距。要完全補到研究等級，需要吃很多顆膠囊，甚至需要「藥品級魚油」才做得到。

心臟正常的人需要吃魚油嗎？

也有人問：「我心臟正常，是不是不用吃魚油？」洪惠風解釋，魚油在洗腎患者中呈現不同的結果

一般人（未洗腎） ：他汀類降血脂藥物對預防心血管有效，是否需要補魚油因人而異

洗腎患者：他汀類效果不佳

魚油補充安全嗎？研究顯示兩組不良反應相似

研究中，魚油組與安慰劑組的不良事件與遵從性沒有明顯差異。洪惠風指出，這代表魚油在洗腎患者中具有良好安全性，「一般病患不需要特別擔心副作用」，但若有服用抗凝血藥物仍需由醫師評估。

補魚油前還是要注意

務必先與主治醫師討論是否合適

劑量要足夠才有研究中的效果

不同品牌的 EPA／DHA 濃度差異大，要看清標示

選擇有第三方檢驗、來源安全的魚油

魚油只能作為輔助，不能取代透析與血壓、血脂管理

洪惠風表示，研究結果值得納入考量，但每位患者狀況不同，仍應與腎臟科醫師一起討論補充方式與劑量。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

