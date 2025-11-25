洗腎病患可以吃魚油嗎？國際最新研究：重大心血管風險可降43%
洗腎患者最常面臨的健康威脅不是腎臟本身，而是心血管疾病。新光醫院心臟內科洪惠風主治醫師指出，洗腎族因血管硬化、慢性發炎與代謝壓力，心肌梗塞、中風、心臟猝死風險都比一般人高。最新刊登於《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的國際研究更提供重要證據：每天補充魚油中的 EPA＋DHA，可以讓洗腎患者的重大心血管疾病發生率下降 43%，整體死亡率下降 23%。這項結果也讓許多病患開始關心，「我需要補魚油嗎？台灣買得到研究中用的劑量嗎？」
魚油對洗腎族是否有效？
過去魚油中的 n−3 多元不飽和脂肪酸（EPA、DHA）被認為對一般族群有心血管益處，但對洗腎患者是否同樣有效，一直缺乏高品質證據。這項研究由加拿大與澳洲的研究團隊共同進行，是現階段針對洗腎患者最大型的隨機對照試驗。
研究跨 26 中心 重大心血管疾病降低 43%
研究共納入 1,228 名洗腎患者，由 26 個研究中心合作完成，並以雙盲、隨機的方式分成兩組：
魚油組：每日補充 4 克 n−3 脂肪酸（EPA 1.6 g、DHA 0.8 g）
安慰劑組：每日補充玉米油
研究進行近 6 年，實際追蹤時間平均3.5 年。觀察指標包括重大心血管疾病如心臟猝死、心肌梗塞、中風、以及導致截肢的周邊血管疾病等。
研究結果顯示，補充魚油的洗腎患者在多項心血管事件上都有較低發生率，包括：
重大心血管疾病降43%
整體死亡率降23%
心臟死亡降45%
心肌梗塞降44%
中風降63%
周邊血管疾病截肢降43%
台灣買得到研究中使用的魚油劑量嗎？
看到研究配方後，許多民眾也想知道「市面上買得到嗎？」洪惠風說，研究使用的劑量為：
n−3 脂肪酸：4 克（4000 mg）/天
EPA：1.6 克（1600 mg）
DHA：0.8 克（800 mg）
台灣保健品魚油的劑量大多落在 0.5～2.5 克 EPA＋DHA，與研究使用的 2.4 克仍有差距。要完全補到研究等級，需要吃很多顆膠囊，甚至需要「藥品級魚油」才做得到。
心臟正常的人需要吃魚油嗎？
也有人問：「我心臟正常，是不是不用吃魚油？」洪惠風解釋，魚油在洗腎患者中呈現不同的結果
一般人（未洗腎）：他汀類降血脂藥物對預防心血管有效，是否需要補魚油因人而異
洗腎患者：他汀類效果不佳
魚油補充安全嗎？研究顯示兩組不良反應相似
研究中，魚油組與安慰劑組的不良事件與遵從性沒有明顯差異。洪惠風指出，這代表魚油在洗腎患者中具有良好安全性，「一般病患不需要特別擔心副作用」，但若有服用抗凝血藥物仍需由醫師評估。
補魚油前還是要注意
務必先與主治醫師討論是否合適
劑量要足夠才有研究中的效果
不同品牌的 EPA／DHA 濃度差異大，要看清標示
選擇有第三方檢驗、來源安全的魚油
魚油只能作為輔助，不能取代透析與血壓、血脂管理
洪惠風表示，研究結果值得納入考量，但每位患者狀況不同，仍應與腎臟科醫師一起討論補充方式與劑量。
資料來源：Fish-Oil Supplementation and Cardiovascular Events in Patients Receiving Hemodialysis
文/楊依嘉、圖/巫俊郡
更多Heho健康文章
穿襪子卡、久坐站起來會痛？腰痛成新國民病 科學實證皮拉提斯明顯改善
其他人也在看
台東池上圳每逢大雨即中斷農用供水 綠委爭取千萬經費改善
台東池上圳長期以土堤方式攔水，每逢颱風或豪雨侵襲，土堤就會遭受沖刷而崩塌，造成農民灌溉用水中斷，為此水利署農水署台東管理處挹注1000萬元發包工程，將以「消波塊堆疊」方式強化土堤基礎，盼改善池上圳進水口的安全性與韌性；民進黨立委陳瑩表示，池上圳改善工程可提升土堤的穩定性，對池上農民的灌溉需求能帶來明顯改善。中時新聞網 ・ 15 小時前
邵雨薇化身劇場名伶+女鬼 歌舞集訓一個月壓力炸鍋
電影《啵me之我的青春住了鬼》結合愛情、靈異與劇場元素，由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩領銜主演，以「真愛如鬼，耳聞卻不曾見」為主題標語，講述一段橫跨兩代人、穿越陰陽的宿命愛戀。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
一堆人每天都在吃！2大食物竟是「癌症加速器」 專家揭防癌5撇步
癌症是台灣的第一大死因，已經連續43年蟬聯榜首，根據衛福部公布的113年國人死因統計，死因前5名依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病。然而，近日營養醫學醫師劉博仁就呼籲，「高血糖」與「高胰島素」的東西要少吃，更傳授5個抗癌撇步。鏡報 ・ 23 小時前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
每天都吃菜！50歲男血壓仍狂飆 醫揪「1習慣」害的
天氣一轉冷，火鍋店再度迎來人潮，不少民眾也把火鍋當成冬季進補首選。不過家醫科醫師陳欣湄提醒，有慢性病史的人要得特別留意，並分享一則案例，一名50歲男性長期罹患高血壓，原本藥物控制穩定，最近血壓卻突然升到異常高點，仔細詢問後才發現，問題竟然出在他「用火鍋燙菜」的習慣，看似清爽的蔬菜，其實吸進大量高鈉湯汁，讓血壓悄悄失控。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 1 天前
Joeman減重30kg！每天168斷食仍反彈復胖 揪出1關鍵問題：自己都沒意識到
YouTuber Joeman近年減肥有成，從原先超過100公斤，瘦到現在健康的71公斤，付出不少努力。他日前拍影片分享心得，坦言減重過程並非一帆風順，中間一度復胖，後來才發現除了運動、飲食之外，原來「壓力」對體重的影響也很大，若想減肥成功，也不能忽視心理上的健康！姊妹淘 ・ 10 小時前
50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！
一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 1 天前
清爽早餐仍害血糖狂飆！營養師揭「5大地雷」 恐越吃越餓、容易累
有些早餐看似健康，實則暗藏血糖炸彈，甚至影響一整天的精神。營養師薛曉晶列出5種「早餐地雷」，分別是燕麥奶、份量失控、主食搭配含糖飲料、過多碳水化合物、加工低醣產品，長期大量攝取恐讓血糖失控，容易感到飢餓，反而越吃越胖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
木耳配3菜秒變養血管料理！醫教夏至養生2重點 1飲品過量超危險
酷暑季節如何養生？夏至時節的氣溫持續攀升，讓許多人感到身心不適，甚至引發焦慮與煩躁。中醫師指出，這時民眾可透過具有清熱解暑、養心安神功效的食材來養生，同時也要避免頻繁進出冷氣房，不然容易加重心血管負擔健康2.0 ・ 23 小時前
14歲學生突中風倒地！心臟竟藏7公分「炸彈」 醫搶救黃金10分鐘
一名14歲學生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟等症狀，被緊急送往聯新國際醫院，為迅速釐清病因，急診團隊緊急安排檢查，確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風，左心房還有近7公分的巨大黏液瘤，情況相當危險，所幸經治療後，並未留下後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
研究揭「1能力」＝心臟健康度 醫喊：現在練還得及
心臟是人體最重要的器官，一篇研究發現，握力強不強可能與心臟健康息息相關，握力越強，心血管越健康。此外，若能每週累積至少150分鐘的中度至劇烈身體活動，對於握力較弱或中等的人而言，可明顯降低死亡風險。心臟科醫師表示，民眾若無暇進行戶外運動，可多做「握力」運動，以訓練心臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 1 天前
羊肉爐配酒！她吃完隔天心悸 醫揭大地雷恐致內出血
天氣轉冷，不少民眾習慣進補暖身，一名女子日前食用羊肉爐並搭配2口米酒，當下感覺身心溫暖，未料隔天卻因頭暈、心悸就醫，整個人虛弱到無法站穩。內科醫師傅裕翔指出，進補對長輩容易造成身體負擔，特別是正在服用抗凝血劑等藥物的患者，可能增加瘀青、流血或內出血風險。中天新聞網 ・ 22 小時前
流感疫苗「史上打最快」跨年前恐用光！ 羅一鈞緊急宣布加購15萬劑
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 公費流感疫苗打到快見底！疾管署署長羅一鈞今（25）日親自宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，因為，今年受到「流感提早」、「大S效應」兩大因素影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，從10月1日開打迄今，已經打掉近九成二的疫苗，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。疾管署預估若採購程序順利，預計12...匯流新聞網 ・ 1 天前
50歲男吃火鍋蔬菜血壓暴衝 醫：蔬菜先過水再吃
隨著天氣轉涼，火鍋季節來臨，一名50歲高血壓男子案例，因直接食用火鍋中燙煮的蔬菜而導致血壓從原本穩定的120毫米汞柱飆升至150毫米汞柱，原因是蔬菜吸附了高鈉湯汁。中天新聞網 ・ 1 天前
吃香蕉會咳嗽？ 醫師解釋真正原因：不是每個人都會中
「感冒不要吃香蕉、會越咳越嚴重」這句古早流傳的說法，許多人從小聽到大。兒科醫師徐嘉賢指出，這種說法並非全然迷信，背後其實有科學根據，可能是香蕉與花粉、乳膠過敏有交叉反應，對香蕉的蛋白過敏，或是胃食道逆流，所以並不是每個人都會因為吃香蕉而咳嗽。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
男遭T91步槍傷臉骨粉碎！ 三總醫巧手+3D列印「拚回整張臉」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 T91步槍槍傷貫穿，多虧3D列印加上醫師巧手，順利重建顱顏！三軍總醫院今（26）日發表最新醫療成果，該院整形外科團隊結合3D列印輔助導航技術與跨專科整合治療，協助一名遭T91步槍造成臉骨粉碎、呼吸道阻塞、甚至腦部直接暴露的嚴重個案，精準重塑骨骼結構，恢復外貌。 三總整形外科主治醫師徐國峰表示，該名25歲的男子被轉送進...匯流新聞網 ・ 15 小時前
20歲男大生發燒2周當感冒 母親察覺有異「一查竟是急性血癌」
急性骨髓性白血病雖好發於65歲以上老年人，但臨床觀察發現年輕及中壯年患者也不在少數，且因容易忽視或隱忍症狀，導致病情快速惡化。一名20歲男大學生，平時陽光健壯、很少感冒，暑假期間卻反覆發燒長達2週，並出現臉色蒼白症狀，所幸母親察覺異狀帶他就醫，才確診為急性骨髓性白血病。醫師提醒，血癌症狀不具特異性，常被誤認為貧血或感冒，導致錯過及時治療的機會。中天新聞網 ・ 16 小時前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日常，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前