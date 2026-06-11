洗腎病患突未現身診所！ 警破門赫見他陳屍浴缸死亡多時

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鑑識人員到場採證。（圖／翻攝畫面）





新北市中和一名陳姓男子，平時都要定期間往診所洗腎，未料，一向準時的他週一（8日）卻未現身診所，醫護人員撥打電話也無人接聽，直覺有異緊急通報當地里長、警方登門查看並迫人入內後，赫見陳男全裸陳屍浴缸已死亡多時，後續經相驗後，研判為腎臟疾病引發的代謝性休克，家屬對死因並無疑義，後續已發還遺體供家屬辦理後事。

據了解，60歲陳姓男子獨居在中和區民享街一帶，由於患有腎臟疾病，因此固定都要到診所進行洗腎，未料，週一（8日）當天中午12時許，平時都準時到診所報到的陳男，卻未如期到場，診所人員撥打電話也無人接聽，直覺有異因此撥打電話報警，並尋求當地里長協助。

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轄區中和警方會同里長找來鎖匠破門入內後，赫然發現陳男陳屍在浴缸，已死亡多時，封鎖現場採證後，發現現場無打鬥痕跡，排除外力介入可能，後續通知家屬前來製作筆錄，並報請檢察官相驗後，研判為腎臟疾病引發的代謝性休克，家屬對死因並無疑義，後續已發還遺體供家屬辦理後事。

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