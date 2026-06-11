洗腎診所遲遲未見患者出現 報警破門驚見他陳屍浴缸

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中和陳姓男子未在預定時間前往回診，警方入內查看，發現他已陳屍浴室。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區60歲陳姓男子因病而固定洗腎，但診所8日遲遲未見其現身，撥打電話都未獲回應，醫護驚覺有異、立刻報警，警方在里長的陪同下到場，驚陳男家屬同意後通知鎖匠開門，這才發現他已陳屍浴缸，警方初步排除外力介入，相關案情仍須釐清。

據了解，陳男平時一人獨居，因罹患腎臟疾病而長期洗腎，固定在其住家附近的診所接受治療，而他8日上午要回診，院方卻遲遲未見其身影，多次撥打電話都未獲回應，擔心他發生意外而報警。

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警方與里長獲報後前往查看，按門鈴都沒人應門，經陳男家屬同意後通知鎖匠開鎖，員警進去屋內後查看，發現陳男全身赤裸、陳屍浴室，當下已明顯無生命跡象。

中和警分局鑑識人員到場採證，確認現場無打鬥痕跡，排除外力介入可能，已通知家屬製作筆錄，全案報請新北地檢署相驗，家屬對死因沒有疑義，確切案情則仍待釐清。

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