洗腎33年 嬤調整飲食+透析 逆轉人生

洗腎33年、84歲的劉姓腎友（右）成功逆轉人生。左為豐原醫院院長李永恒。

（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

84歲劉姓婦人30多歲時因偏好醃漬食品引發三高，導致腎功能惡化、長期透析，導致十分悲觀，認為人生就此停滯。在醫療團隊協助調整飲食與規律透析後體能穩定，持續工作並能陪伴家人旅行。她鼓勵新腎友「與其害怕，不如做好該做的事」。

衛福部豐原醫院腎臟內科主任劉益坊表示，台灣慢性腎臟病（CKD）盛行率達11.9%，全台超過200萬人受影響，但僅不到1成民眾知道腎功能已逐漸惡化。

因腎臟沒有疼痛感，症狀往往在逼近腎衰竭時才浮現。他提醒民眾留意5大警訊，包括泡泡尿不易消散、腳踝或眼皮水腫、高血壓難以控制、容易疲倦與貧血，若伴隨食慾下降、惡心或皮膚癢更應及早就醫。

廣告 廣告

劉益坊指出，腎友若能掌握6大關鍵行動，即能維持良好生活品質，包括認識警訊不拖延、多吃高纖蔬果與充分飲水、少油少鹽少糖及減少加工食品、拒菸酒並避免熬夜、不亂服成藥、維持規律運動與控制血壓血糖。

臨床洗腎滿15年即屬資深腎友。劉姓婦人以33年洗腎經驗證明，只要配合治療與自我管理，同樣能擁有高品質生活，成功逆轉人生。