洗腳機一台18萬！稱「神奇療效」 嬤領36萬買

婦人跑到銀行說要提領36萬購買兩台洗腳機，警方懷疑是典型購物詐騙。（示意圖／東森新聞）





說要賣人有神奇療效的洗腳機，這也是詐騙！一名75歲婦人跑到銀行說要提領36萬，購買兩台洗腳機，一台要價高達18萬！自稱試用過洗腳機，還有神奇功效，可以消除全身疲勞，但警方一問，婦人回答不出店面在哪裡，以及品牌，只是加入手機廣告群組被日日洗腦，才會掏錢購買，而警方懷疑是典型購物詐騙，最後成功阻止婦人匯款。

郵局內，75歲婦人要領36萬買洗腳機，但是什麼牌子，她卻說不清。員警vs.遭詐騙婦人：「只是洗腳而已，（什麼洗腳啦），腳底啊洗腳，把它全身的那個...（那你在哪裡買的），我在羅斯福路那邊體驗，（那有實體的店面）沒有。」

廣告 廣告

只是體驗過就要一次掏錢買兩台，警方繼續問，就發現漏洞百出。

是什麼神奇洗腳機，讓婦人要掏出36萬，一次要買兩台，她當時經過羅斯福路的時候，被人家拉進店裡面推銷，說用了之後確實效果不錯，之後她被加入一個手機廣告群組裡，每天洗腦她投放廣告，讓婦人願意掏出自己的儲蓄。

到底洗腳機長什麼樣子，是什麼款式以及牌子，75歲婦人當時緊握手機，不讓員警看廣告群組，那也只好苦口婆心勸說她。員警vs.遭詐騙婦人：「（你有看到實際的東西嗎），我是有體驗的，（怎麼會被騙），體驗是體驗啊。」

洗腳機一台要價18萬，婦人還說有神奇功效，可以消除全身疲勞，警方認為這是典型購物詐騙手法高價推銷，賭的是消費者掏錢出來後無法退貨。尤其這幾天，天氣冷颼颼，泡腳促進血液循環，可以消除疲勞，確實會讓人覺得舒服，恐怕婦人也是因此才會願意掏出36萬，最後警方成功阻止她匯款，打消購買念頭，守住辛辛苦苦存了一輩子的血汗錢。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

收「發票中獎通知」被詐騙！他3分鐘數萬元飛了

吸金2.7億才遭起訴！「絕對能源」虛幣詐50億 8嫌聲押

新／北市80歲翁見正妹照心癢癢！手都沒摸到慘吐近千萬

