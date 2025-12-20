洗菜加鹽更乾淨？醫師打臉常見迷思：農藥全吃下肚 正確做法曝光

健康中心／楊惟甯報導

洗菜正確方式是在流動的水流下沖洗10至15分鐘。（示意圖／freepik）

網路上流傳各式各樣的洗菜「秘方」，像是加鹽、用洗米水，或是加入小蘇打粉，不少民眾深信能把農藥洗得更乾淨。但毒物專家卻提醒，這些看似安心的做法，反而會讓農藥更容易滲透進蔬果裡，直言洗菜最正確的方式，就是讓「清水流動10至15分鐘」，即可有效帶走表面農藥殘留。

腎臟科醫師林軒任日前在Podcast節目中，邀請腎臟科毒物專家顏宗海，一同討論民眾日常最常踩雷的廚房健康迷思。節目中，兩人不只談到洗菜問題，也點出不少家庭的錯誤習慣，例如將不沾鍋「用到壞為止」。顏宗海指出，當不沾鍋塗層受損，在高溫下可能釋放全氟辛酸（PFOA）等化學物質，長期累積恐增加肝腎與內分泌負擔，建議鍋具一旦出現明顯刮痕，就應評估汰換。

不沾鍋用到壞才換，恐把毒都吃下肚。（示意圖／unsplash）

此外，還有洗菜迷思，許多婆媽認為用鹽巴、洗米水、醋或小蘇打，可以加強去農藥，但顏宗海說，台灣核准使用的農藥約有400種，多數屬於水溶性，真正有效的清潔方式其實只有一個，就是「流動清水」。他解釋，鹽水若濃度控制不當，可能改變蔬果表面滲透壓，反而促使農藥進入組織內部；洗米水看似濃稠，卻可能帶入米粒粉塵或蟲卵，越洗越髒；至於醋或小蘇打，所謂的酸鹼中和，在實務上清洗效果有限，並不如單純用水來得安全。

顏宗海建議，正確做法是將蔬果放在大盆中，以鉛筆粗細的流動清水沖洗約10到15分鐘，利用水流帶走表面殘留的農藥與髒污即可，無需額外添加任何清潔物質。

另外，節目中也破解「熱菜不能放冰箱」的迷思。顏宗海指出，攝氏7度到60度是細菌快速繁殖的「危險溫度帶」，若讓熱食在室溫下慢慢放涼，反而更容易滋生細菌。只要食物降溫到不燙手的程度，就可直接放入冰箱冷藏，對腸胃安全更有保障。

最後，林軒任則提醒，生活中不可能做到百分之百無毒，但透過正確的料理與保存方式，在日常飲食中多一分警覺，就能替身體、尤其是腎臟，減少不必要的風險與負擔。

