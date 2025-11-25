洗菜加鹽、小蘇打都錯！專家教4步驟去除農藥：減少近8成農藥殘留
想要避免農藥殘留問題，將蔬果徹底清洗乾淨是最有效率、也最簡單可行的方法！研究指出，僅靠浸泡無法徹底去除農藥，正確做法應該是「先浸泡、再以流動清水沖洗」，才能達到最佳效果。《優活健康網》特選此篇，營養師程涵宇提醒，這樣的清洗方式可減少約77%的農藥殘留，民眾平時可透過正確洗法，讓蔬果吃得更安心又健康。
非所有農藥殘留都能清洗去除
營養師程涵宇指出，流動的自來水沖洗加浸泡，可以減少77%的農藥殘留。因為流動的水一些力道更可以幫助清洗蔬果表面，同時清洗表面細菌、農藥以及縫隙中的污垢。如果只是把菜泡在那，只能減少51.4%的農藥殘留，但也必須很老實的跟大家說，並不是所有的農藥殘留都可以透過清洗去除。
3類人當心農藥殘留
程涵宇點名，3大族群更要特別注意農藥殘留問題：兒童、孕婦、肝腎功能不佳。農藥對人體危害依種類不同，攝取過量會中毒，長期累積會造成肝腎負擔，長期過多的農藥不利兒童及孕婦健康，可能造成荷爾蒙失調、癌症，或對腦部發展及神經系統造成傷害。
這樣做減少吃進蔬果農藥
1. 清洗（最重要也最基本）
邊浸泡+邊沖洗，共15分鐘。
浸泡：幫助水溶性的農藥溶出。
沖洗：最基本也最重要，利用流動自來水有一些力道清洗蔬果表面微量化學物質、細菌以及縫隙中的污垢，同時將溶出在水中的農藥帶走，而像是青蔥一根一根的要分開清洗避免農藥沈積在縫縫根部交界處。
然後不需要加鹽洗！以鹽巴、小蘇打等方式來清洗蔬果，反而可能會延長農藥分解時間，甚至增加蔬果污染機會，破壞蔬果風味。
2. 搓洗／刷洗
搓洗：例如小白菜梗凹陷處、蔬果表面加強搓洗幫助去除農藥殘留。
刷洗：表面不規則的皺褶，像是苦瓜，可以利用軟毛刷加強刷洗。
3. 去除根部、蒂頭
棗子、芭樂蒂頭及水果凹陷處可直接去除。
高麗菜、大白菜這種包菜類，建議先將外葉去除再一片一片剝開來清洗，減少農藥殘留。
帶皮水果剝皮前就要記得洗
4. 飲食多樣化
吃來自不同來源的多種食物，除了獲得營養更多元，還能減少接觸單一農藥的可能性。
買菜3撇步不踩農藥雷
參考乾淨蔬果名單：建議優先挑選像是龍鬚菜、玉米筍蟬連4年合格的食材，也是降低吃進過多農藥機會的好方法。
選擇當季蔬果：適合的氣候及土壤種植出來的蔬果最健康，營養成分高，通常也可以減少農藥的使用。
選購有標章農產品：可以認明像是有機農產品標章、CAS台灣優良農產品、TAP產銷履歷農產品、農產品生產溯源QR code等，可以清楚了解食材從上游到下游的生產資訊，甚至年年上榜不合格率高的蔬果可以考慮買有機最安心，較安全有保障。
延伸閱讀：
最新「台灣蔬菜農藥殘留排行」1圖看！第一名大家常生吃 豌豆要洗過再剝頭尾及老絲
草莓只排第5！最新「台灣水果農藥殘留排行」揭曉：它又奪冠 棗子、蓮霧先洗再去蒂頭
（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：洗菜加鹽、小蘇打錯了！1圖學會「各類蔬果洗法」有效去農藥 帶皮水果剝皮前要先洗）
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為洗菜加鹽、小蘇打都錯！專家教4步驟去除農藥：減少近8成農藥殘留
