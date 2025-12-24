洗藍莓別再泡鹽水！專家教１招去除農藥、徹底洗淨，加碼吃藍莓禁忌好處
藍莓憑藉豐富的花青素與抗氧化成分，被譽為「超級水果」，深受健康意識抬頭的現代人喜愛。然而，關於藍莓的農藥殘留疑慮與正確清洗方式，一直是消費者心中的困擾。營養醫學專家最新分享的清洗建議，不僅顛覆了傳統的鹽水浸泡觀念，更提供科學實證的安全處理方法，讓民眾能安心享用這項營養豐富的水果。
藍莓營養成分
營養功能醫學專家劉博仁在臉書粉專發文表示，藍莓之所以被稱為「超級水果」並非浪得虛名，他詳細分析藍莓的營養組成，每100公克藍莓約含有花青素與多酚等強效抗氧化與抗發炎成分，這些是藍莓健康效益的核心。此外，還含有2.4公克膳食纖維，有助於維持腸道菌生態、提升飽足感並穩定血糖。同時富含維生素C，能支持免疫功能與抗氧化作用；維生素K則對骨骼健康與凝血功能至關重要；錳作為抗氧化酵素輔因子，參與身體重要的代謝過程。劉博仁形容，藍莓是集抗氧化、抗發炎、腸道保護於一身的小顆營養寶石。
吃藍莓好處
根據劉博仁引述的2024年最新研究，該研究系統性整理了目前所有重要的藍莓臨床與基礎研究，證實藍莓對人體健康具有４大實證益處。首先在心血管健康方面擁有最強證據，藍莓能夠降低收縮壓、改善血管內皮功能、增加一氧化氮讓血管更加放鬆，並減少慢性發炎指標，對高血壓、代謝症候群、心血管風險者特別有益。其次是改善血糖與胰島素敏感度，研究發現藍莓與花青素能減少餐後血糖波動、改善胰島素作用、支持葡萄糖代謝，對前期糖尿病族群是實用的飲食工具。
藍莓對腦部與腸道有益
在腦部健康與認知功能方面，藍莓可提升短期記憶、降低氧化壓力、支持神經保護，對成熟年齡族群，尤其是50歲以上的民眾相當加分。至於腸道健康與免疫調節功能，花青素會與腸道菌互相作用，有助於改善腸道屏障、減少腸道發炎、提升整體免疫反應。這些科學實證讓藍莓成為現代人追求健康生活的理想選擇。
藍莓農藥殘留風險相對較低
針對外界關注的農藥問題，劉博仁引用台灣食藥署近年抽驗資料指出，藍莓雖然偶有農藥殘留情形，但並非高風險水果。常見的殘留物包含殺菌劑boscalid及殺蟲劑cypermethrin，但不同產地因管理方式差異，風險程度也會有所不同。他強調，只要採用正確的清洗方式，相關疑慮可以大幅降低，民眾不必過度恐慌。
藍莓怎麼洗
關於正確的清洗方式，劉博仁表示，目前已不鼓勵長時間以鹽水、醋水或小蘇打浸泡，因為效果未必優於清水，也容易影響口感。他建議採用流動清水沖洗30至60秒，搭配輕搓與濾網滾動來增加摩擦力。由於藍莓表皮相當脆弱，不宜提前清洗後再冷藏保存。劉博仁強調，「流動清水加輕揉」是現階段最具實證基礎且安全的處理方式，民眾可以安心採用這種方法來享受藍莓的營養益處。
藍莓一天可以吃幾顆
至於藍莓一天吃幾顆？營養師林俐岑曾在臉書粉專表示，水果建議量是１天２份，而藍莓１小盒約90～100公克，就大概是一份水果份量了，因此她建議：「１天不要超過１小盒喔！另一份就可以吃其他水果了！蔬果仍以多樣性為佳」。
藍莓禁忌與注意事項
吃藍莓有些禁忌需注意，除了對藍莓過敏的人應避免食用，糖尿病患者也應控制攝入量，以免影響血糖；服用抗凝血藥物的人應謹慎，因藍莓含有維生素K，可能影響藥效。此外，藍莓不宜與牛奶或乳製品一起吃，因為藍莓中的草酸可能影響鈣的吸收；藍莓也該避免與寒性食物過量同食，可能加重體寒或脾胃虛寒。
▲以流動清水沖洗並輕揉，即可將藍莓洗乾淨。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
更多食尚玩家報導
毛巾、浴巾多久洗一次？醫師曝正確清潔法：超過這天數沒洗等同馬桶擦身
吃到飽怎麼吃回本？老饕分享「超強攻略」讓胃口大開，第１道別吃龍蝦、干貝
好市多熟食區夯品降價了！「這２品項」降10元，18吋、單片披薩也調降
即將要變天了！這天起雨區擴大「急凍10度以下」，跨年、聖誕節天氣曝光
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
7旬翁頭暈老跌倒 一飲食習慣「舌苔幾乎消失」已神經病變
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 70歲的李爺爺，從三個月前開始出現頭暈、視力下降的情形，容易因重心不穩而跌倒，焦慮不已，跑遍急診、中醫以及神經內科進行檢查，確認不是急性腦中風之後，輾轉求助台北慈濟醫院耳鼻喉科門診，醫師檢查發現他的舌苔幾乎消失、舌頭泛紅且口腔多處潰瘍，進一步詢問飲食習慣，才發現原來是長年茹素，維生素B缺乏導致的營養性神經病變。 台北...匯流新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 14
驚！早餐「牛奶＋蛋」竟超NG 醫示警：害血糖低、效率差
很多人不吃早餐，醫師黃軒表示，不吃早餐會害血糖起伏大、中午暴食、胰島素反覆「被強迫加班」、增加心血管與代謝疾病的風險。即使規律吃早餐也要掌握優質碳水、蛋白與蔬果3原則，例如「牛奶＋蛋」組合看似健康，卻因缺乏碳水，易使血糖偏低、專注力下降、腦霧，大幅降低工作效率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
吃橘子別再丟掉這部位了！ 多吃有助血管軟化、預防動脈硬化
冬天盛產柑橘類，金黃果肉富含維生素C、β-胡蘿蔔素、鉀、鎂等維生素與礦物質，以及可抗氧化、抗發炎的類黃酮素等植化素。長庚...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
3種食物天天吃會傷腎！滷味常見1物是腎臟殺手
台灣人的飲食習慣可能正默默傷害腎臟健康，卻不自知。台大營養學專家洪泰雄指出，許多人對痛風的嚴重性認知不足，只視為暫時性的疼痛問題，殊不知這可能是腎臟受損的警訊。當抽血檢查發現肌酸酐上升、尿酸過高或出現健康2.0 ・ 4 天前 ・ 1
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台南女失眠7年⋯夜醒睜眼到天明！中醫調理「1臟器」2個月一覺到天亮
台南一名64歲王姓婦人飽受失眠之苦長達7年之久，經常躺床超過1小時仍難以入睡，好不容易睡著，又在凌晨醒來後就睜眼到天明，只能開電視讓自己感到疲憊才能勉強入睡。王婦不想依賴安眠藥，轉而前往台南市立醫院中醫部求診，經過約2個月調理，成功改善睡眠品質，不只能在10分鐘內入睡，還能一覺到天亮。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
黃金果怎麼吃？這吃法纖維＝半碗燙高麗菜！營養師超推黃金果功效
你有吃過黃金果嗎？這種金黃色的果實不僅外觀吸睛，更具有豐富的營養價值。營養師李婉萍指出，一顆約112公克的黃金果含有1.2公克的膳食纖維，相當於半碗煮熟高麗菜的纖維量，且熱量僅49卡，是減重者的理想選健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
56歲男鼠蹊部「冒腫塊」！醫示警1病
[NOWnews今日新聞]一名56歲先生偶然發現左邊鼠蹊部有腫塊，觀察一個月後腫塊仍然存在且會有偶發性的疼痛，因此到泌尿科求診。經理學檢查搭配影像的診斷確定是腹股溝疝氣，入院接受疝氣修補手術後，隔日順...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 2
沒吃甜食卻糖尿病！醫揪出「１血糖殺手」甚至有致癌風險，許多人都不知道
台灣成人每４人就有１人處於糖尿病高風險狀態，不少人認為控制飲料跟甜食是關鍵，然而近期有醫師分享一個令人意外的「血糖殺手」，一名原本血糖控制良好的患者，糖化血色素突然從6﹒2％飆升至7﹒2％，經過詳細追食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 3
每週吃蛋1次以上 阿茲海默症風險降47%！美研究：蛋黃「膽鹼」成關鍵
2024 年發表於權威期刊《營養學》期刊的一項重要研究，美國研究團隊分析「記憶與老化計畫」中 1024 位長者的數據，平均追蹤時間長達 6.7 年。研究結果顯示，與每個月吃不到一顆蛋的人相比，每週至少吃一顆雞蛋的長者，罹患阿茲海默症的風險有下降趨勢！。TVBS新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
不是珍奶也中招！30歲壯男天天喝「1飲品」 罹糖尿病醫直呼：很少見
（記者張芸瑄／綜合報導）外科醫師陳榮堅近日分享一名30多歲男性患者案例。該男子身材精壯、無家族病史，平時熱愛健 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
喝咖啡茶飲當水喝？專家揭「隱藏危機」 白開水量計算公式曝
專家提醒，每日飲水量攸關身體健康，一般成人每日需水量應為體重乘以30至35毫升。若以含溶質飲料如咖啡、茶替代白開水，可能導致實際水分吸收不足，引發頭痛、皮膚乾燥等缺水警訊。長期脫水還可能影響血液循環、泌尿系統及腸胃功能。營養師建議可在水中加入水果片增添風味，或每隔2至3小時補充250至300cc的水。然而，過量飲水亦有「水中毒」風險，需注意電解質平衡。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
7年前才從大規模槍擊案生還 美國26歲男輕生離世
7年前才從大規模槍擊案生還 美國26歲男輕生離世EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
小孩病歷註記「PKU」 兒醫：好心疼「不治療恐傷智力」
一位小小孩初次來到診所看診時，醫師在病歷上仔細註記了「PKU」三個字母。兒科醫師黃紹基表示，對兒科醫師而言，看見這樣的註記會感到相當心疼，因為這意味著以目前醫學技術來說，這個孩子終其一生都必須嚴格注意飲食和用藥。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
不是中風！7旬翁頭暈常跌倒竟是「營養性」神經病變 醫一問揪出關鍵
70歲的李爺爺三個月前出現頭暈、視力下降等情形，曾因重心不穩而跌倒讓他焦慮。經就醫確認不是急性腦中風，後轉至耳鼻喉科檢查，發現李爺爺的舌苔幾乎消失、舌頭泛紅且口腔多處潰瘍，進一步詢問因長年茹素且因年歲漸長而有食慾不振的情形，後續透過前庭功能及抽血檢查排除相關暈眩疾病後，最終確定為維生素B缺乏導致的營養性神經病變。在開立綜合維生素B群並調整營養攝取一週後，李爺爺的症狀已明顯好轉。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
蘿蔔「這一段」才是精華！β-胡蘿蔔素高出2千多倍 專家：這樣吃最不浪費
許多人買回蘿蔔後，習慣先把葉子切掉丟棄，但食安專家楊世煒指出，其實蘿蔔葉的營養價值遠遠高於白色根部，直接丟掉相當可惜。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 發起對話
4歲女童全身紅疹染梅毒！ 感染原因竟是「奶奶用嘴餵食」
根據陸媒《大河報》報導，女童家屬起初發現孩子全身出現不痛不癢的紅疹，帶往當地醫院就診後，初步判定為過敏反應，並開立抗過敏藥物治療。然而，用藥一段時間後症狀不僅未改善，紅疹反而持續擴散，家屬才轉往大醫院進一步檢查。經醫師診察後發現，女童手心和腳的紅疹形態特...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 4
胰臟癌發現多已是晚期 醫揭壓力、飲食悄悄擾亂腸道菌和免疫
在門診談到胰臟癌，許多人第一時間想到的，往往是基因、抽菸、糖尿病，或是「運氣不好」。但近年有愈來愈多研究發現一條長期被忽...Heho健康網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話