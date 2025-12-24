洗藍莓別再泡鹽水！專家教１招去除農藥、徹底洗淨，加碼吃藍莓禁忌好處

藍莓憑藉豐富的花青素與抗氧化成分，被譽為「超級水果」，深受健康意識抬頭的現代人喜愛。然而，關於藍莓的農藥殘留疑慮與正確清洗方式，一直是消費者心中的困擾。營養醫學專家最新分享的清洗建議，不僅顛覆了傳統的鹽水浸泡觀念，更提供科學實證的安全處理方法，讓民眾能安心享用這項營養豐富的水果。

藍莓營養成分

營養功能醫學專家劉博仁在臉書粉專發文表示，藍莓之所以被稱為「超級水果」並非浪得虛名，他詳細分析藍莓的營養組成，每100公克藍莓約含有花青素與多酚等強效抗氧化與抗發炎成分，這些是藍莓健康效益的核心。此外，還含有2.4公克膳食纖維，有助於維持腸道菌生態、提升飽足感並穩定血糖。同時富含維生素C，能支持免疫功能與抗氧化作用；維生素K則對骨骼健康與凝血功能至關重要；錳作為抗氧化酵素輔因子，參與身體重要的代謝過程。劉博仁形容，藍莓是集抗氧化、抗發炎、腸道保護於一身的小顆營養寶石。

廣告 廣告

吃藍莓好處

根據劉博仁引述的2024年最新研究，該研究系統性整理了目前所有重要的藍莓臨床與基礎研究，證實藍莓對人體健康具有４大實證益處。首先在心血管健康方面擁有最強證據，藍莓能夠降低收縮壓、改善血管內皮功能、增加一氧化氮讓血管更加放鬆，並減少慢性發炎指標，對高血壓、代謝症候群、心血管風險者特別有益。其次是改善血糖與胰島素敏感度，研究發現藍莓與花青素能減少餐後血糖波動、改善胰島素作用、支持葡萄糖代謝，對前期糖尿病族群是實用的飲食工具。

藍莓對腦部與腸道有益

在腦部健康與認知功能方面，藍莓可提升短期記憶、降低氧化壓力、支持神經保護，對成熟年齡族群，尤其是50歲以上的民眾相當加分。至於腸道健康與免疫調節功能，花青素會與腸道菌互相作用，有助於改善腸道屏障、減少腸道發炎、提升整體免疫反應。這些科學實證讓藍莓成為現代人追求健康生活的理想選擇。

藍莓農藥殘留風險相對較低

針對外界關注的農藥問題，劉博仁引用台灣食藥署近年抽驗資料指出，藍莓雖然偶有農藥殘留情形，但並非高風險水果。常見的殘留物包含殺菌劑boscalid及殺蟲劑cypermethrin，但不同產地因管理方式差異，風險程度也會有所不同。他強調，只要採用正確的清洗方式，相關疑慮可以大幅降低，民眾不必過度恐慌。

藍莓怎麼洗

關於正確的清洗方式，劉博仁表示，目前已不鼓勵長時間以鹽水、醋水或小蘇打浸泡，因為效果未必優於清水，也容易影響口感。他建議採用流動清水沖洗30至60秒，搭配輕搓與濾網滾動來增加摩擦力。由於藍莓表皮相當脆弱，不宜提前清洗後再冷藏保存。劉博仁強調，「流動清水加輕揉」是現階段最具實證基礎且安全的處理方式，民眾可以安心採用這種方法來享受藍莓的營養益處。

藍莓一天可以吃幾顆

至於藍莓一天吃幾顆？營養師林俐岑曾在臉書粉專表示，水果建議量是１天２份，而藍莓１小盒約90～100公克，就大概是一份水果份量了，因此她建議：「１天不要超過１小盒喔！另一份就可以吃其他水果了！蔬果仍以多樣性為佳」。

藍莓禁忌與注意事項

吃藍莓有些禁忌需注意，除了對藍莓過敏的人應避免食用，糖尿病患者也應控制攝入量，以免影響血糖；服用抗凝血藥物的人應謹慎，因藍莓含有維生素K，可能影響藥效。此外，藍莓不宜與牛奶或乳製品一起吃，因為藍莓中的草酸可能影響鈣的吸收；藍莓也該避免與寒性食物過量同食，可能加重體寒或脾胃虛寒。

▲以流動清水沖洗並輕揉，即可將藍莓洗乾淨。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

更多食尚玩家報導

毛巾、浴巾多久洗一次？醫師曝正確清潔法：超過這天數沒洗等同馬桶擦身

吃到飽怎麼吃回本？老饕分享「超強攻略」讓胃口大開，第１道別吃龍蝦、干貝

好市多熟食區夯品降價了！「這２品項」降10元，18吋、單片披薩也調降

即將要變天了！這天起雨區擴大「急凍10度以下」，跨年、聖誕節天氣曝光



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章