洗衣到烘衣一次搞定！2025電商平台最熱銷滾筒品牌 人氣洗衣機到同品牌乾衣機推薦

近年來，隨著生活節奏加快，越來越多人開始重新思考，究竟什麼樣的家電，才能真正貼近日常所需。對現代家庭而言，洗得乾淨早已不再是唯一標準，是否能節省時間、有效利用空間，並因應晾衣條件受限與台灣潮濕氣候，才成為選購時的重要考量。也因此，洗衣機與乾衣機逐漸成為消費者在家電購買清單中，格外用心評估的關鍵品項。

滾筒洗衣機推薦熱銷No1. only 蒸氣除菌10KG洗脫烘變頻滾筒洗衣機

小祈禱情境照。( 圖 業者提供 )

以「洗、脫、烘一次完成」為核心設計，透過升級版「急速洗脫烘 2.0」行程，最快60分鐘即可完成洗滌、烘乾與除菌流程，並能依衣物吸水程度自動調整烘乾時間，兼顧效率與實際使用需求。搭配80°C高溫水洗與蒸氣洗雙重作用，可有效去除衣物上的髒污、細菌與過敏原，特別適合家中有嬰幼兒或肌膚敏感成員的家庭使用。

廣告 廣告

機型內建蒸氣深層護理功能，於洗程中額外增加高溫蒸氣，使蒸氣深入纖維縫隙，並結合高溫槽洗淨與烘乾行程，除菌率可達 99.99%，有效降低內桶因潮濕環境而滋生細菌的風險。洗後自動啟動清新脫臭與防皺模式，讓衣物自然散開、不易糾結，減少後續整理與熨燙負擔。

在操作與安全設計上，貼心提供中途添衣、數位化洗程介面與自清潔棉絮濾網，讓日常使用更加直覺便利；同時搭載雙重安全鎖與防燙保護，高溫洗程結束後須待內桶降溫才能開啟，確保全家使用安全。乾衣系統採用歐式冷凝設計，免接排熱管、運轉安靜，並具備金級省水表現與自動含水率偵測，兼顧節能與衣物呵護。

美第only蒸氣除菌10KG洗脫烘洗衣機OF10-W01/OF10-W07(省水10公斤變頻滾筒)，售價NT$10,900 ©美第Only

商品規格

型號：OF10-W01 / OF10-W07

顏色：白 / 粉圈圈

商品尺寸(高*寬*深)：850*600*580mm

商品重量：70KG

洗滌最大容量：10 kg

烘乾最大容量：6 kg

額定電壓/頻率：110V / 60Hz

防水等級：IPX4

購買連結：https://www.relonintl.com.tw/products/of10-w01-of10-w07

滾筒洗衣機No2.only 12KG洗脫烘省水變頻滾筒洗衣機

這款機型主打大容量與智慧洗衣體驗，洗滌容量達 12 公斤、烘乾容量 8 公斤，可輕鬆應付全家衣物與寢具。透過高溫蒸氣除菌洗程，蒸氣能深入衣物纖維，有效降低過敏原並去除不耐高溫的細菌與病毒，讓日常洗衣同時兼顧潔淨與健康需求。

操作便利性方面，機型搭載 ADS 雙重洗劑自動投放系統，能依衣量與洗程精準計算洗劑與柔軟精用量，不需手動添加，也可減少清潔劑殘留。搭配加速洗與額外洗清功能，可依需求縮短洗程或加強洗淨，讓洗衣安排更具彈性。

乾衣與細節設計同樣到位，除菌空氣烘行程相較一般空氣烘，除菌率提升約 44%，並結合免熨燙設計與含水率自動偵測，讓衣物乾得剛剛好、不易起皺。內桶照明燈與上排水設計，讓夜間取衣與安裝配置更方便，特別適合空間條件多元的居家環境。

美第only小祈禱12KG洗劑自投洗脫烘洗衣機OF12-M62UD白，售價NT$13,900 ©美第Only

商品規格

型號：OF12-M62UD

顏色：白

商品尺寸(高*寬*深)：850*595*595mm

商品重量：71 kg

洗滌最大容量：12 kg

烘乾最大容量：8 kg

額定電壓/頻率：110V / 60Hz

洗衣額定消耗功率：950W

烘衣額定消耗功率：900W

防水等級：IPX4

購買連結：https://www.relonintl.com.tw/products/of12-m62ud-b

乾衣機推薦：only 滅菌小暖心6.5kg微電腦防皺滾筒乾衣機

在滾筒洗衣機排行中連續拿下前兩名的美第 only，也把同樣的實用路線延伸到乾衣機產品。對於希望洗完就能直接乾、不再被天氣左右的使用者來說，這台乾衣機自然成為不少人一起列入清單的選擇。

這款乾衣機採用Smart微電腦乾衣設計，能依衣物乾燥狀態自動停止，避免過度烘乾。70公分機身高度，落地或架上安裝都方便；並提供高溫除菌、低溫暖衣與常溫去味等模式，滿足日常不同乾衣需求。

only小暖心6.5kg微電腦滅菌防皺乾衣機OV06-V21落地/架上兩用型，售價NT$8,990 ©美第Only

購買連結：https://www.relonintl.com.tw/products/ov06-v21-b-olf05-e01-9b-v071x4