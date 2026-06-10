洗衣店創業加盟新選擇！簡單24h自助洗衣店開放加盟 打造零苦力被動收入

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圖：簡單24h自助洗衣店提供。

【記者張嘉誠／綜合報導】

近年來自助洗衣市場持續擴張，洗衣店創業加盟成為越來越多有意創業民眾的熱門選項，看中的正是這個產業低門檻、高穩定性的特質。成立於2020年的簡單24h自助洗衣店，以「小時候，幸福很簡單；長大後，簡單很幸福」為品牌理念，從台北士林、新北永和出發，目前已在雙北地區穩定經營多間直營門市，現正式對外開放加盟，邀請有意打造被動收入的創業者共同加入。

不需苦力、輕鬆收入，洗衣加盟吸引多元族群

有別於餐飲或零售業需要大量人力輪班，24小時洗衣店加盟最大的吸引力在於營運模式相對輕鬆。曾有一位加盟主在深思熟慮後決定投入，起因很單純——他看著媽媽年紀漸長，希望能替她安排一份不需要靠體力的穩定收入。他看過其他洗衣店，幾乎都是舊裝潢、舊設備，讓他遲遲下不了決心。直到接觸簡單24h，才發現這裡的裝潢明亮新穎、設備維修反應快速、還有24小時真人客服即時支援，才讓他真正放心投入。他說，這樣的模式不僅適合現在年邁的媽媽，未來孩子長大了，也都能有一份不依賴體力的額外收入。

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這樣的想法，正是簡單24h所服務的加盟族群最真實的縮影：雙北上班族、忙碌家庭主婦、退休族、甚至年輕世代，都在尋找一個不需要每天守店、卻能穩定創造收入的事業模式。

圖：簡單24h自助洗衣店提供。

加盟支援完整，在地化策略是關鍵

簡單24h的洗衣店創業加盟之所以獲得市場認可，除了品牌本身已具備一定知名度外，完整的加盟支援體系更是一大亮點。許多考慮洗衣店創業加盟的人最擔心的，就是加入後孤立無援；簡單24h針對每個加盟地點，根據當地客群、商圈屬性與消費習慣，量身規劃在地化的行銷優惠活動。設備若出現故障，維修團隊反應速度快，不讓店面長時間停擺影響收益；全天候的真人客服線上即時處理消費者問題，讓加盟主在非駐店時間也能安心。

服務多元完整，顧客黏著度高

對選擇24小時洗衣店加盟的加盟主來說，門市能夠留住回頭客、擴大客源，才是長期獲利的基礎。簡單24h提供的服務涵蓋24小時自助洗衣、專人代洗代烘（含摺衣）、雙北地區到府收送、整袋水洗、精緻乾洗、秤重洗，以及寵物專用獨立洗衣機——後者以完全獨立的機型與一般衣物分開使用，杜絕細菌交叉感染，特別受到寵物飼主青睞。門市更提供洗鞋、修鞋、洗包、修包、殺菌除臭染色保養等精品護理服務，讓消費者一站完成所有需求，無需奔波。

支付方面支援LINE PAY、街口支付、信用卡等多元方式，符合現代消費習慣，也降低現金管理的麻煩。

圖：簡單24h自助洗衣店提供。

24小時洗衣店加盟，現在是好時機

洗衣屬於民生必需服務，不受景氣波動影響大，加上台灣雙北地區租屋族比例高、外食外包族多，自助洗衣的需求只增不減。對想從事24小時洗衣店加盟的創業者而言，選擇一個有完善支援、品牌形象好、裝潢新穎的加盟體系，比單打獨鬥更有勝算。若你正在評估洗衣店創業加盟的可行性，簡單24h會是值得深入了解的選項。

簡單24h自助洗衣店目前門市分布如下，歡迎有興趣的民眾親自參觀感受：

士林延平店｜台北市士林區延平北路166號

LINE:@116resua

永和竹林店｜新北市永和區竹林路87號

LINE:@ 996ruqis

永和竹林二店｜新北市永和區竹林路179巷8號

LINE: @014fruxw

士林社新店｜台北市士林區社子街58號

LINE: @616gzqmk

永和得和｜新北市永和區得和路55號

加盟洽詢歡迎透過官網或LINE與品牌直接聯繫。

官方網站：www.easylaundry2020.com