洗衣店暗夜祝融 疑兒與母爭吵後縱火

高雄市小港區一棟4樓透天洗衣店，22號深夜突然起火，附近鄰居趕緊報案，消防到場後，緊急救出受困在2樓的張姓屋主。初步調查，火警前屋主和母親曾因家產問題起爭執，還揚言要放火燒屋，母親嚇得出門報案，沒想到兒子就在母親外出的空檔在家中縱火。

母子疑為家產爆口角 鄰居：這陣子常吵架

火警發生在高雄市小港區桂陽路，深夜10點多這棟透天建築的廚房雜物突然起火，飄散刺鼻濃煙，驚動附近住戶，趕緊報案。消防到場後得知有人受困屋內，隨即兵分二路救援，除了利用機具切割1樓的鐵捲門外，同時架設雲梯至2樓，沒多久救出一名遭濃煙嗆傷、意識模糊的52歲張姓男子，緊急送醫。

廣告 廣告

消防人員兵分二路救援，切割鐵捲門。圖／台視新聞

初步調查，這起火警發生的原因並不單純，附近鄰居說，這陣子母子倆有家庭問題，屋主甚至曾揚言說要燒房子，晚間10點多就聞到房子裡面有異味。

據了解，張姓男子是洗衣店房東，近期跟母親疑似為了財產分配問題發生口角，還曾揚言要放火燒屋，母親嚇壞跑到派出所報案，沒想到兒子就在母親離家的空檔，在家中縱火。

沒料到兒子真的縱火燒屋的張男母親，事發後回到家神情緊張，面對記者詢問，僅表示當時並不在家，什麼都不清楚，而洗衣店一樓存放易燃的洗劑，所幸消防即時到場撲滅火勢，沒有波及無辜，詳細火警原因，有待火災調查人員做後續的火災鑑定。

※不良示範，請勿模仿



※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

高雄／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導