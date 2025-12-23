洗衣店深夜大火！ 疑母不給錢無業男縱火燒屋

高雄市 / 綜合報導

高雄小港區一棟4層樓民宅，昨(22)日深夜發生火警，一樓洗衣店付之一炬，警消到場破門而入救出受困二樓的張姓男子，他昏迷被送醫，但一追查發現火警不單純，這名張姓男子就是屋主的大兒子，火警前，他和母親曾起爭執，媽媽說，他長期無業，不給他錢後，兩人就經常爭吵，無法忍受之下，還到警局聲請保護令，沒想到這回兒子疑似放火燒了住家。

高雄洗衣店起火疑房東大兒子不滿母未給錢.母子爭吵後疑縱火 ，目擊民眾說：「要破門了。」4層樓的民宅冒出濃煙，消防人員到場灌救，鋸開鐵門破門而入，從2樓救出一名男子，他是屋主的大兒子，疑似嗆傷已經昏迷，警消將人送醫急救，需要插管治療，只是怎麼會起火？警方懷疑案情並不單純。

廣告 廣告

記者VS.鄰居說：「就在這邊吵架，有兩個警察，(吵架內容就是兒子說)，要要錢，因為他沒錢吃飯，之前(媽媽)都給1萬1，然後現在好像要求要給他(兒子)1萬4。」

22日深夜發生在小港區桂陽路，這起火警，一樓是承租的洗衣店，已經燒得焦黑付之一炬，{{{遭波及洗衣店老闆說：「你看燒成這樣，看了真的太慘。」而出租的婦人，和他53歲的大兒子，就住在樓上，案發之前母子倆就有爭吵，監視器拍下兩人爭執後，員警到場站在騎樓，關心調解，而為錢爭執並非是首次。

鄰居說：「他爸爸前幾個月去世了，去世了就，反正就是爭家內事的財產的問題，他(大兒子)比較弱勢啊，就是好像他會覺得說媽媽沒有照顧到他啊。」

張姓男子長期無業，生活費都由母親提供，近期媽媽不再給錢，兩人便經常爭執，而母親因為無法忍受大兒子，不斷索討金錢，還向警方聲請保護令。記者VS.當事屋主說：「(妳知道狀況是怎樣)，沒什麼。」

經歷一夜混亂，張姓男子的母親，在小兒子的陪同下，重返住家拿換洗衣物，不願多談家務事，因為討不到錢，張男疑似放火燒住家，嚇壞所有人，是否人為縱火警消進一步釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

台中男子疑租屋糾紛縱火釀母女雙亡 檢聲押禁見

烘乾機起火！ 民眾驚見自助洗衣店 起火竄白煙

租賃糾紛縱火？惡租客「倒車撞屋堵門」 母傷女亡

