洗衣悲劇！羽絨外套成「重磅大水球」恐毀機器 內行曝真相

生活中心／程正邦報導

使用洗衣機清潔防水材質衣褲，容易引發機體劇烈震動，造成損傷或意外。（圖／486提供）

隨著氣溫驟降，羽絨外套成為人手一件的保暖聖品，但其清洗方式若不正確，極可能讓昂貴的外套與洗衣機同時報銷。近日網路流傳「羽絨衣洗到爆炸」的驚人消息，紡織業界專家「扛布者」特別示警，機洗羽絨衣不僅可能導致布料裂開，其產生的巨大衝擊力更會加速洗衣機損耗，甚至引發意外。

為什麼羽絨衣會變成「大水球」？

紡織專家解釋，羽絨外套為了防止羽毛刺出（防絨穿刺），表布通常會經過高溫熱壓與撥水塗層處理。這種結構雖然能擋風防小雨，但在洗衣機內卻成了致命傷：

1. 水分滲透與滯留： 撥水層並非完全防水。洗滌時，水分會逐漸滲入填充層，與內裡的羽絨結合，使其體積與重量倍增。

2. 化纖產品也難逃： 即便內裡是如 PUFFTECH 等不吸水的化纖材質，表布與填充物之間的孔隙仍會儲存大量水分。

3. 形成物理撞擊： 外套在洗衣筒內旋轉時，會演變成一顆重達數公斤的「大型水球」。隨著機器甩動，這顆水球會不斷重擊布料弱點，運氣差的可能導致布料當場炸裂，讓羽絨漫天飛舞。

每到冬天，輕又禦寒的羽絨衣是許多人喜愛的穿搭之一。（示意圖／Pixabay）

洗衣機也會「重傷」？

除了外套損壞，這顆「大水球」對洗衣機的傷害更是不容小覷。「扛布者」強調，高強度的撞擊會對洗衣機內槽管壁造成負擔。即便沒有立刻「爆炸」，長此以往也會導致轉軸歪斜或零件鬆脫。特別是目前許多平價電商販售的羽絨衣，表布選材較薄且脆弱，機洗風險更是翻倍，若造成機器損壞，維修費用恐遠超外套本身價值。

輕量型滾筒洗衣機年末優惠價不到1.5萬即可入手，成換機潮新寵。（圖／品牌業者提供）

正確清潔三原則：保命也保暖

為了延長外套壽命並保護家電，專家建議遵循以下清潔指南：

* 局部手洗為首選： 領口、袖口等易髒部位，建議使用中性洗劑局部刷洗，避免整件浸泡。

* 脫水必須加袋： 若真的需要機洗，請務必選擇「柔洗」模式，並在脫水前將外套放入大型洗衣袋。這能限制水分累積成球的空間，減少離心力帶來的衝擊。

* 低溫烘乾或陰乾： 脫水後應輕輕拍打使羽絨平均分佈，並採取低溫烘乾（需確認洗標）或在通風處陰乾，切忌烈日曝曬以免布料脆化。

專家叮嚀， 「以價制量」的平價款式更經不起機洗蹂躪。與其賭運氣，不如花點耐心手洗，否則「整台洗衣機爆開」損失的將不只是金錢，還有家居安全。

