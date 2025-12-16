洗衣服幾分鐘竟被從容摸走5000元 網友歪樓：短褲長靴阿姨辣

短褲長靴阿姨自助洗衣店神偷落網。（圖 ／翻攝畫面）

「真的不能太相信人性本善。」有網友近日在臉書社團「我是長治人」發文並附上一段監視器影片，提醒鄉親提高警覺。影片指出，在屏東長治鄉某間自助洗衣店外，1名女子竟趁民眾洗衣服的短短幾分鐘，下手偷走機車置物箱內的現金5000餘元，過程全被拍下，手法之冷靜令人咋舌。

從畫面中可見，該名女子身材纖細穿著短褲搭配長靴，行徑相當從容，她先打開停放在洗衣店外的機車置物箱，取出民眾放在裡頭的包包後，隨即坐到一旁長椅，低頭翻找包包內容物，短短數秒就搜刮得手5000多元現金。更誇張的是，女子得手後不僅毫不慌張，還將包包原封不動放回置物箱，隨後若無其事地離開現場，彷彿什麼事都沒發生。

影片曝光後立刻引發熱烈討論，不少網友痛批行徑猖狂，直呼「一定要被抓到才可以」、「洗個衣服也不安全」。不過，也有網友歪樓注意到女子的穿著打扮，戲稱「這位阿姨辣」，讓整起事件多了幾分荒謬感；對此，屏東警分局表示，長治分駐所於11日接獲民眾報案，指稱機車停放在該自助洗衣店外時，置物箱內財物遭竊，警方隨即調閱報案人提供的監視器畫面，並擴大比對周邊影像，成功鎖定嫌疑人及其使用的車輛。

警方進一步指出，涉案女子為52歲王姓女子，已於15日將其查緝到案，訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。警方也再次呼籲民眾，停放機車務必確實上鎖，切勿將現金或貴重物品留置於置物箱內，以免成為宵小下手目標。

