洗衣機油漆磨損...他退租15坪房慘收「8萬賠償清單」

退租竟被要求支付天價賠償！18日一名香港孔姓男子控訴，日前退租位於香港新界馬鞍山烏溪沙迎海社區房子，當天房東找來一位師傅，2人在2小時間拿起手電筒仔細檢驗房屋每個角落，最終列出一份港幣2萬元（約新台幣8萬元）賠償清單，包括洗衣機油漆磨損等毀損項目，認為房東並非檢查交接，而是找瑕疵，成潛在收益池。

根據《新京報》，孔男日前退租位於香港新界馬鞍山烏溪沙迎海社區，一處約50平方米（約15坪）房子，不過退租當天，房東找來一名師傅，2人拿起手電筒四處探照，似乎在查找瑕疵；最終列出了一張港幣2萬元（約新台幣8萬元）賠償清單。

該清單包括洗衣機油漆磨損費用，孔男質疑，房東以手電筒照視房屋每個角落與縫隙，已經不是一般交屋流程，而是「提燈定損」藉機賺取賠償費用；而這些費用一一列舉，甚至可能高於租金，成房東潛在「收益池」。

租客指控遭房東「提燈定損式」檢查，收取一份港幣2萬元（約新台幣8萬元）賠償清單。圖／翻攝自騰訊網

對此，孔男向香港小額錢債審裁處提出了申訴，而根據香港《業主與租客（綜合）條例》，明確指出扣款必須基於實際損失，且為合理金額；不過證據、損耗之認定，以及房屋為自然損壞，抑或是人為毀損，界線模糊，恐成法律之戰。



