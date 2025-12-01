洗衣機飄霉味、濾網卡垢 她靠「霉垢殺手」秒乾淨又清香

洗衣機若未定期保養，長期使用容易藏污納垢、產生異味，一名女子分享，明明家中洗衣機才剛買不久，卻在清洗時發現側邊濾網已堆滿髒污，洗衣槽內還飄出霉味，她嘗試使用全聯販售的「妙管家霉垢殺手」，洗衣槽瞬間恢復乾淨、味道也變得清新，讓她直呼效果驚人。

原PO近日於臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文指出，在全聯購物時，發現妙管家推出的液態霉垢殺手洗衣槽清潔劑，雖然家裡的洗衣機才剛買不久，但她好奇該款產品的清潔效果，就放入購物車結帳。

原PO表示，她原以為新洗衣機應該不會累積太多污垢，因平常洗衣服時的水看起十分乾淨，未出現常見的海苔片污垢，但打開洗衣槽側邊濾網時，驚見堆積大量髒污，嚇了一跳。

原PO說，該清潔劑倒入洗衣槽，啟動洗衣機的槽洗淨模式即可，洗衣機原本有悶悶的味道，但清潔後整個洗衣槽味道就像全新、未使用的狀態，她建議若平常沒有時間請專業人員到家裡拆洗，使用洗衣槽清潔劑是不錯的替代方式，「不然常常隔一陣子衣服上都會卡黑黑的海苔，超級可怕」。

貼文曝光，引起討論，「味道真的變清新」、「這罐對霉味的清除，好像很好評」、「去污很有感」、「我今天也有用這罐清洗，後續再洗衣服真的沒有悶悶的味道」、「這罐我也有買，很推」。

無毒教母譚敦慈日前則在談話性節目《健康零距離》分享洗衣槽保養技巧，她建議可先讓洗衣機注滿清水，再倒入極少量的漂白水，比例約為1：1000，之後靜置浸泡一夜，隔天就能讓洗衣槽恢復乾淨狀態。

