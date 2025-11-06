洗衣機驚見蝙蝠母子作客 新北動保夜間救援助返自然

蝙蝠寶寶依偎在母親懷裡。（新北市動保處提供）

新北市土城區一位民眾日前準備洗衣時，發現洗衣機內的洗衣球上竟然趴著一隻小蝙蝠。立即通報新北市政府動物保護防疫處，動保處前往現場後，才發現原來不只一隻小蝙蝠，而是一對「蝙蝠母子」，蝙蝠媽媽緊護著尚未獨立的小蝙蝠。經獸醫檢查無大礙後，兩隻蝙蝠在夜間被安全野放回原棲地。

淡水動物之家獸醫師黃仲煜指出，蝙蝠屬夜行性動物，多棲息於陰暗隱密環境，如屋簷縫隙、樹洞或建築物縫隙。這隻母蝙蝠可能是因天氣變化或環境干擾，導致在尋覓新落腳點時誤闖民宅洗衣機，所幸住戶及時通報，避免母子蝙蝠受驚或受傷。

檢查無礙後夜間野放

因蝙蝠不像鳥類可以直接展翅起飛，須由倒掛姿勢助力展翅，動保處將蝙蝠以「高處倒掛」方式野放，野放地點在原發現地點附近且避免過度照明、人為干擾，確保蝙蝠能夠順利回歸自然生活環境。當蝙蝠媽媽振翅高飛，小蝙蝠緊緊依偎在母親胸前，雙雙回到屬於牠們的天空與棲地，呈現出人與野生動物和諧共處的溫暖景象。

遇野生動物誤入家中應立即通報

動保處長表示，城市環境與自然並非完全隔離，有時候野生動物與人類生活空間會重疊，蝙蝠在生態系中具備捕食昆蟲、維持環境平衡的重要角色。若民眾在家中發現疑似蝙蝠或其他野生動物誤入，應保持冷靜、避免任意接觸，以免造成傷害，並立即通報專業單位處理。台灣部分蝙蝠屬保育類野生動物，依法不得獵捕或飼養，呼籲民眾尊重生命。

