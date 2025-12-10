洗衣精太香傷身「標榜天然也一樣」 恐增過敏、癌症機率

台灣高溫多濕氣候使洗衣需求頻繁，許多家庭偏好使用帶有香氣的洗衣精、柔軟精或烘衣紙，期望衣物保持清新氣味。然而，專家警告，這些散發香氣的產品可能釋放揮發性有機化合物（VOC），即使標榜「天然」、「綠色」或「有機」，仍可能對健康構成威脅，長期累積恐引發頭痛、氣喘，甚至增加罹癌風險。

芳香洗衣產品在烘衣過程中釋放的氣體可能誘發頭痛與氣喘症狀。 （示意圖／Pixabay）

根據《ETtoday健康雲》報導，長期研究室內外空氣污染的台大流行病學與預防醫學研究所教授程藴菁表示，其研究團隊在社區調查中發現，部分民眾的過敏症狀與呼吸道不適，往往與使用香味清潔用品的時間點高度重合。雖然尚無法直接論斷這些症狀完全由香味產品引起，但在人口密集的都市住宅環境中，這種普遍現象值得社會關注。

「香味主要來自多種VOC，而許多VOC具有毒性，可能對健康產生不良影響，甚至有致癌風險。」程藴菁解釋，研究顯示含香味的洗衣精及柔軟精在烘乾過程中會排放多種化學物質，包括已知的致癌物乙醛和苯。她與台大環境與職業健康科學研究所副教授陳佳堃合作進行的社區空氣品質調查更發現，這類產品在密集住宅區的影響尤為明顯。

值得注意的是，標榜「天然」或「綠色」的產品並不代表更安全。程藴菁引述2024年的研究指出，部分有此類標示的清潔產品，其VOC排放量與一般香味用品相差無幾。「香氣通常由香精、延香劑、溶劑與包覆技術組合而成，即使某些成分源自植物，本質上仍是多種化合物的調配，而非純粹的自然氣味。」

2019年的一項研究發現，芳香洗衣產品在烘衣過程中釋放的氣體可能誘發頭痛與氣喘症狀。另有研究顯示，約3成民眾接觸香味產品後會出現頭痛或呼吸不適等症狀，顯示這類產品對健康的潛在威脅不容小覷。

專家建議民眾選擇標示為（無香味）的洗衣產品。 （示意圖／Pixabay）

在都市公寓建築中，住戶間的排氣與通風系統往往相互影響，使得香味產品成為「社區共享」的暴露來源。程藴菁強調：「烘衣排出的氣體和濃烈香味常會飄入鄰近住戶，這種間接暴露情況相當普遍，民眾不應輕忽其可能帶來的健康風險。」

針對如何降低相關風險，程藴菁建議民眾選擇標示為「fragrance-free」（無香味）的產品，而非僅標示「unscented」（無氣味），因為後者可能含有掩蓋氣味的化學成分。此外，洗衣與烘衣時應保持良好通風，避免使用氣味特別濃烈的柔軟精或烘衣紙，並定期清理烘衣機排氣口，確保排氣順暢，減少有害物質在室內累積。

「真正乾淨的衣物是洗去髒污，而非留下化學殘留的香氣。」程藴菁提醒，民眾了解這些科學發現後，能在日常生活中做出更安全的選擇，同時為社區創造更健康的生活環境。她呼籲大眾重新思考「香味」與「清潔」之間的關係，減少不必要的化學物質暴露，保障自身及家人的健康。

