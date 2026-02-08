洗衣脫水時「加條乾毛巾」能節電 環保局教9招省荷包

洗衣機使用習慣不當，可能浪費電，新北市環保局分享9個洗衣省電技巧，包括洗衣前先將衣物浸泡約15分鐘、洗程設定優先用冷水模式，以及脫水時加入一條乾毛巾，都能有效降低耗電量，還能延長洗衣機使用壽命。

環保局近日於臉書發文，指使用洗衣機時只要掌握9個方法，就能讓洗程更省電，包括洗衣前先將衣物浸泡約15分鐘、選擇較易溶解的洗衣液、洗程設定優先用冷水模式、控制衣物量適中不過少、脫水時加入乾毛巾、避免脫水時間過長、選購具一級能源效率標示的洗衣機、定期清潔洗衣機內槽，以及天氣允許時以自然晾乾取代烘衣。

環保局解釋，這些方法不僅能降低洗衣機運轉時的耗電量，也有助於延長機器使用壽命，其中洗前浸泡衣物和使用洗衣液可以讓衣物更快清潔，減少洗程時間；選擇冷水洗衣和適量衣物，能避免不必要的能量浪費；脫水時加入乾毛巾，可加快衣物乾燥速度，縮短脫水時間，並減少烘衣需求。

此外，環保局提到，選購高能效洗衣機和定期清潔內槽，可維持最佳運作狀態，避免因髒汙或效率下降，增加耗電；自然晾乾則是最直接的省電方式，強調只要落實這9個小習慣，不僅環保，一年下來可省下不少電費。

