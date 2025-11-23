洗衣膠囊狂噴出來 她「做錯1事」害視力只剩0.06

使用洗衣膠囊，要小心噴濺眼睛等部位。翻攝微博



洗衣方式百百種，近年流行一種洗衣膠囊，號稱放一顆就能有效清潔。不過就在中國杭州一位女子日前使用洗衣膠囊時，發現膠囊可能放太久、因為高溫黏在一起，女子試圖用力扯開時，膠囊內的洗衣精就噴了出來，直接濺入眼睛，導致角膜灼傷，視力只剩下0.06。專家建議，洗衣精類似的液體都富含界面活性劑與鹼性物質，若碰到眼睛要立刻大量用水沖洗。

根據陸媒報導，中國杭州一名女子準備洗衣服時，竟發現洗衣膠囊疑似因為高溫，表層的薄膜融化後黏在一起，因此想要把洗衣膠囊分開，女子用力將膠囊扯開。

廣告

女子一用力就導致洗衣膠囊爆開，洗衣精就噴濺臉部，甚至濺入她的右眼，女子流淚不止，視線也變得非常模糊。女子嚇壞就醫，眼科醫師檢查後發現，右眼視力只剩下0.06。幸好，治療後視力已恢復。

眼科醫師提醒，洗衣膠囊內含高濃度表面活性劑與鹼性物質，滲透力強，若接觸眼睛黏膜，可能造成嚴重刺激甚至破壞角膜細胞，延誤處理恐影響後續視力恢復。若不小心洗滌劑濺入眼睛，務必要立刻用大量清水或人工淚液沖洗，千萬不要揉眼，以免加重傷害；若灼傷明顯或不適持續，應立刻就醫。

