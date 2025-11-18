社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

洗衣服，洗到濺血！新北市有一名女子，指控三重一間自助洗衣店，沒有做好安全把關，在自住的洗衣機裡頭，竟然藏有刀片，害她的衣服都被割破，手指也被劃傷，業者也PO出監視器喊冤，同一台洗衣機，上一個客人使用時，明明都沒有問題，推測可能是有客人把刀片放在口袋，忘記拿出來，才造成意外。

自助洗衣店裡，穿著白色外套的女客人，正準備把洗好的衣物拿出來，但就在這時，她身體突然抖了一下，回過神來，食指已經鮮血直流。拿個衣服怎麼會突然被刺傷，往洗衣機裡頭一看，原來造成意外的，是一根大約5公分長的刀片。民視記者洪巧璇：「當時女子就是在這間自助洗衣店，洗完衣服之後要把衣物拿出，只是沒有想到，他卻發現他的衣服被割破，就連自己的手指也被劃傷。」

洗衣驚魂！洗衣機藏刀片 女客人手指濺血.衣物被割破

洗衣驚魂！洗衣機藏刀片 女客人手指濺血.衣物被割破（圖／民視新聞）

事發在17號下午1點多，新北市三重的一間自助洗衣店，受傷的女客人指控，業者沒有把關好洗衣機的使用安全，也不認錯，害她手被割傷，還求助無門，但業者PO出監視器畫面喊冤。當事自助洗衣店業者：「我不是推卸責任，下面一個客人洗，是不是應該檢查一下，因為畢竟我這裡自助洗衣店，沒有人管理的，就上一個人完全沒事，那碰到你有事然後你就說我。」受傷女客人：「他就是把責任都推得一乾二淨，說都是使用者的問題，刀片割傷會有傳染性疾病的風險。」同一台洗衣機，前一個客人用就沒事，業者推測，很有可能是有客人把刀片放在口袋，忘記取出才釀禍。









新北市主任消保官王治宇：「在這個案子裡面業者當然會主張說，這個刀片不是他放進去的，他並沒有過失，消費者向業者還是可以求償，在自助洗衣店有投保，公共意外責任險的話，那業者賠了消費者之後，還是可以透過保險來分散風險。」洗衣服洗到濺血，但業者也覺得很冤枉，只能說下次恐怕得先看看自己的衣褲還有洗衣機裡，有沒有危險物品，多一分留意，少一分意外。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

