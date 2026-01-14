洗襪子要翻面？專家給答案：洗得乾淨又除臭

襪子每天必穿，日本掃除專家岡美指出，洗襪子應依髒污類型選擇正面或反面清洗，內側油脂多可翻面洗，外側灰塵多則正面洗；她建議脫下立即翻面、放入洗衣袋減少磨損、晾曬前再翻回正面，保持乾淨並延長壽命；另台灣除臭襪品牌WARX也提醒，襪子應單獨清洗，展開後翻面放入洗衣袋，更能保護纖維並清潔內側。

岡美（おかみ）於《日本Yahoo! JAPAN》專欄指出，襪子內外的髒污性質不同，洗法應依髒污類型與程度來決定，才能有效清潔並延長襪子壽命；襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，若油脂較多，建議翻面清洗，外側則容易附著灰塵、砂土及各類污漬，可正面清洗，她強調，可依污垢特性調整洗法，確保襪子內外都能保持乾淨，減少細菌滋生與異味。

廣告 廣告

岡美分享3個洗襪小技巧，脫下襪子後立即翻面，避免濕氣悶住；其次，放入洗衣袋以減少洗衣機拉扯，降低磨損；晾曬前再翻回正面，以防乾燥不均，養成正確清洗習慣，不僅能改善襪子異味，也能維持雙腳清爽，穿起來更舒適。

另外，台灣除臭襪品牌WARX也建議，襪子應單獨清洗，避免與其他衣物混洗，清洗時先展開襪身並翻面，放入洗衣袋，以保護纖維並清潔內側，可使用除臭襪專用清潔劑或中性洗潔精，若是具有除臭功能的襪子，清洗時要避免柔軟精、增艷劑或茶樹精油等成分，以免破壞除臭效果。

更多中時新聞網報導

JENNIE榮登金唱片大贏家

游鴻明4月北流開唱 女兒當推手

廠商代刀惹議 半年內訂指引