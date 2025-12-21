洗足感恩 新住民歡度印尼母親節

教育局家庭教育中心二十一日邀新住民，以洗足儀式慶祝印尼母親節。

（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

歲末將近，台南市家庭教育中心廿一日於大港國小新住民學習中心舉辦「多元同行─甜蜜蜜家庭日」活動，並結合印尼母親節意涵，推出洗足儀式和分享薑黃塔美食，邀請新住民與在地家庭歡度佳節。

教育局長鄭新輝指出，今年選在冬至這天結合印尼母親節，即每年的十二月二十二日，邀請新住民家庭齊聲表達對母親的尊敬與感謝，許多組印尼家庭親子登台，展示與台灣類似卻略有差異的洗足感恩儀式。

活動中還分享了台灣罕見的印尼爪哇薑黃塔美食，由新住民婦女親自烹煮，將薑黃、香茅、香蘭葉搭配白米煮成薑黃飯，並搭配肉鬆、炸雞、水煮蛋、蔬菜，堆成圓錐狀，色彩鮮豔，香氣濃郁，也象徵財富與吉祥，期盼透過節慶與文化的串連，讓家庭成員彼此珍惜相聚時刻，營造更具包容與溫暖的家庭氛圍。

台南市目前約有三萬八千名新住民，新住民學習中心、新住民教育輔導團及各新住民團體的合作，提供豐富的教育與適應課程，協助新住民在生活、教育、就業面向更快融入在地。