洗車場驚悚血案！老闆持開山刀砍員工 還逼家人每月賠償1萬

老闆持開山刀砍員工，還逼家人賠償每月1萬。（圖 ／翻攝畫面）

台北市中山分局近日破獲一起離譜勞資糾紛演變成暴力事件的案件，1名23歲蘇姓男子在洗車場上班期間，疑因薪資被苛扣與離職糾紛，竟遭老闆李姓男子持開山刀砍傷。更令人震驚的是，李男不僅襲擊蘇男本人，還強行將蘇男及其父母、弟妹押至洗車場，逼迫家人簽立本票並支付每月1萬元「賠償」。

警方掌握李男等5人涉案後，分別前往其住處及洗車場進行搜索，查扣手機、債務資料及本票等證物。（圖 ／翻攝畫面）

警方調查指出，蘇男自2023年2月起在李男經營的洗車場工作，但工作期間多次被指控「毀損客人愛車」而遭苛扣薪資。原本月薪2.8萬元，經常只能領到約1.5萬元，甚至自2024年起完全未發薪水。蘇男多次要求李男支付薪資時，竟被持刀攻擊背部，送醫救治。

事件並未就此結束。李男認為蘇男離職後，洗車場人手不足造成其他員工工作負擔增加，竟向蘇男及家人索討每月1萬元賠償。警方表示，李男及共犯還曾毆打蘇父、逼蘇母交出全家存款3,000元，直到家人配合後才將他們放走。蘇姓一家是低收入戶，平時靠父母與蘇男打工維生，未料遭遇如此惡劣行徑，令人同情與氣憤。

警方掌握李男等5人涉案後，分別前往其住處及洗車場進行搜索，查扣手機、債務資料及本票等證物。經訊問後，李男等人已依《組織犯罪條例》、妨害自由、傷害及妨害秩序罪嫌移送台北地檢署偵辦。警方也提醒民眾，若遇到薪資糾紛或恐嚇行為，應立即向警方報案，以保障自身安全。

