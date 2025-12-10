洗車工無照酒駕撞死醫大生判10年 被問是否道歉語塞沉默...

高雄醫大22歲陳姓男大生遭無照的23歲吳姓洗車工酒駕撞死，宣判前最後一場辯論庭，陳男的父親特地換上兒子生前的衣服和實習穿的白袍到場，審判長於審理最後詢問吳姓洗車工有無意願道歉？沒想到他一時語塞，陳爸爸也不想聽見任何道歉，直接離席走出法庭。全案今（10）天宣判就酒駕致死、肇逃致死兩罪，各判9年跟5年，合併執行10年。

撞死醫大生！酒駕男多次違規 罰款全未繳

今年三月，陳姓男大生到中部醫院實習，為了賺延畢1年的學費、生活費，兼職跑外送，卻在回家路上遭吳姓洗車工酒駕撞死，而且他開的車還是客人的，前科累累。

而今天台中地方法院審判此案，最終宣判合併執行10年，男大生父親哽咽「只判10年，根本沒有辦法讓我們覺得這是有公平正義可言」。

父穿亡兒白袍出庭討公道 盼法官判重刑

面對這樣的判刑，陳爸爸還是沒有辦法接受，尤其最後一場辯論庭，他穿上兒子身前的白袍到場，審判長於審理最後詢問吳姓洗車工「有無意願道歉」？沒想到吳男一時語塞，陳爸爸也不想聽見任何道歉，直接離席走出法庭，他崩潰淚訴「兒子的畢業典禮我都會參加，可是卻等不到他大學的畢業典禮」。

洗車工前科累累，違規罰鍰一毛未繳，還想透過自首拚減刑，如今宣判10年刑期，陳爸爸來說，這麼一個乖巧聽話的兒子沒了，喪子之痛永難抹滅！

