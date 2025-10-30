洗車美容變「毀容」 車主控噴槍毀車、天線都是刮痕
中壢有車主到洗車場，給車輛做大美容，沒想到車窗膠條被噴壞、天線滿是刮痕，全車還殘留蠟粉。控訴業者用高壓水槍近距離直噴、疑似還片段剪輯影片卸責，不過詳情還有待業者說明釐清。
白色轎車停進洗車場，準備給愛車做場大美容，卻沒想到。
車窗膠條毀損，天線都是打蠟機的刮傷，全車殘留大量蠟粉，讓車主又氣又心疼。
將影片PO網，指控業者用高壓噴槍，近距離直噴膠條，才導致新換的膠條損壞，跟他們說膠條被洗壞掉了，業者說是專業洗車，怎麼可能會把車洗壞掉，車主甚至懷疑店家剪掉部分洗車畫面避重就輕。
不滿業者態度惡劣，不願意負責，甚至嘲諷車主車輛便宜，最後也僅願意買天線賠償。
不過詳情仍有待業者說明釐清。
其他人也在看
獨家／128萬電動車小黃司機入手約只要77萬元 bZ4X要撬開計程車市場
Toyota bZ4X小改款電動車售價128萬元登場後，意外引爆計程車族群關注。一直以來計程車市場是和泰（TOYOTA總代理）極為重要的一塊市場，長年以來，台灣黃色車海處處可見「計程車三大天王」Toyota Wish、Corolla Cross、RAV4。即使Wish已經停產多年，路上仍有成千上萬輛的Wish服役。它們真的該退役了，而繼承者會是誰？看來，和泰想好了，就是與時俱進、符合綠色趨勢的bZ4X電動車。鏡報 ・ 1 天前
東京車展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 19 小時前
Nissan 大改款 Elgrand 正式亮相！旗艦 MPV 嶄新進化挑戰 Alphard
一如先前預告，Nissan 在 2025 日本移動展（Japan Mobility Show）正式發表全新大改款 Elgrand，不僅擁有展現日式傳統美學及豪華質感的外觀造型與內裝鋪陳，也採用最新 e-Power 油電動力系統和先進 e-4orce 四輪驅動系統營造舒適靜謐的駕馭感受，將成為 Toyota Alphard 的最強勁敵。原廠也同步宣布全新大改款 Elgrand 預計 2026 年夏季在日本正式上市。自由時報汽車頻道 ・ 20 小時前
【日本移動展】前衛跑車化，Toyota Corolla Concept替下一代Corolla進行暖身
日本移動展近日盛大登場，其中Totyota帶來Corolla Concept，其前衛和跑車化的外型也獲得不少正面回饋，而Corolla Concept的展出也替下一代Corolla進行暖身。日本移動展近日盛大開展，其中Toyoota攤位展出Corolla Concept，導入品牌最新設計語彙的Corolla Concept，充滿前衛和濃厚跑車氣息的造型，讓Corolla Concept亮相就獲得滿堂彩，而Corolla Concept的登場也象徵Corolla已跳脫現行框架邁入全新世代。動力方面雖未有任何資訊，但Toyota表示Corolla是適合也是多數人想要的車款，但不見得每個人想要和需求是相同的，因此在相同空間與風格消費者可以選擇喜愛與適合的動力系統。至於Corolla Concept何時會進入量產，這部分若是在車展擁有良好回饋與熱門討論，Corolla Concept自然會成為新一代Corolla雛形。日本移動展Toyoota展出Corolla Concept。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前
Mitsubishi三菱汽車經銷商不忍了！直說Xforce跨界休旅台灣預售時間點
Mitsubishi三菱汽車經銷商不忍了！直說Xforce跨界休旅台灣預售時間點SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
無照駕駛猖獗 立法院三讀修正《道交條例》加重罰則
黃敬文／台北報導中時新聞網 ・ 1 天前
劍指特斯拉！ 日系車廠「新電車砍價39萬」vs韓車折20萬
美國車進口關稅可能大幅下調，掀起台灣電動車市場大戰！日系龍頭豐田新款純電車直接降價超過30萬元，韓系品牌現代汽車則提供最高20萬元優惠。瑞典Volvo也計劃引進新款電動車EX30及EX90加入戰局。業界預估明年純電動車掛牌數將較今年成長逾20%，各大車廠紛紛祭出降價或推新車策略搶攻商機，市場競爭將更加激烈！TVBS新聞網 ・ 1 天前
2025 Volkswagen Tiguan 280 eTSI Elegance Premium試駕｜這台德系SUV比你想得更超值
今年上半Volkswagen Taiwan發表第三代Tiguan車系，旗艦車型430 R-Line Performance早已領略，但畢竟那是集結品牌科技實力的樣板產品，對於價格、配備甚至是稅金斤斤計較的普羅大眾們，肯定會向下選擇其它更具CP值的車型，至於那個選項...我會說或許非280 eTSI Elegance Premium莫屬！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前
車市低迷卻「月月出新車」，南陽有什麼底氣？三大關鍵力保5%市占
在國內車市因貨物稅與進口關稅雙重不確定性而陷入「冰凍期」之際，市場普遍預期全年汽車銷量恐跌破40萬輛大關，創下近年新低。然而，在這片濃厚的觀望氣氛中，Hyundai台灣總代理三陽工業（2204）旗下南陽實業卻逆勢操作，以「月月有新車」的強勢產品節奏，展現出其力保5%以上市占的堅定決心。南陽實業副總經理詹醒昇直言，儘管大環境充滿變數，車廠對市況看法採取滾動式調......風傳媒 ・ 1 天前
鴻海高效能運算設計實力受一線大廠肯定！與輝達、Stellantis、Uber共推無人計程車
輝達GTC華府場重磅級合作案又一樁，鴻海宣布，與輝達、全球第四大車廠Stellantis、全球最大叫車平台Uber合作，推動內建L4（自動駕駛四級，無需手動操作、無需眼睛注視路面）汽車的聯合開發，以支援Uber將在全球陸續導入的Robotaxi（無人計程車） 服務。鏡報 ・ 1 天前
Volvo 經銷我辦凱銳汽車於 MITSUI OUTLET PARK 林口開設品牌展示體驗店！
Volvo 原廠授權經銷商凱銳汽車宣佈將於 2025 年 10 月 28 日正式以嶄新風貌回歸林口 MITSUI OUTLET PARK，打造佔地 87 坪的全新展示體驗店，寬敞的空間可同時展示 4 台 Volvo 新車，並設置 Volvo 原廠精品專區，以更完善的服務與設計，延續品牌「以人為本」的核心精神，為林口地區消費者帶來更具質感的豪華車型體驗。2GameSome ・ 1 天前
強悍性能出廠免改！PGO TIG DCline集結「超強動力、智慧科技、安全操控」成同級之最
作為地表最強性能旗艦，PGO TIG DCline以T-Technology科技、I-Intelligent智能、G-Genius天賦為核心亮點，搭載Vortex 2代水冷引擎，最大馬力達17.8ps/8000rpm，馬力重量比達7.58PWR，性能表現穩居同級之最。其採用前斜板撞風式水冷排設計、短軸距的HLD輕量高剛性車架，並擁有45度動態傾角，在都會通勤或山路彎道操駕時都靈活流暢、穩定安心。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
蘆洲超商遭撞！「小貨車直衝」 駕駛：吃感冒藥恍神
新北市 / 綜合報導 今(29)日早上7點多，新北市蘆洲區中山一路上，一輛休旅車不明原因撞進超商，嚇壞附近民眾，根據了解車上的黃姓駕駛載著爸爸媽媽還有妹妹，準備到菜市場買菜，但因為駕駛前一晚吃了助眠成分的感冒藥，早上開車時疑似精神不濟造成車禍，造成後座爸爸頭部擦挫傷送醫，所幸這次事故沒有造成其他人員傷亡，而事故詳細肇責警方持續釐清。銀色休旅車從路口駛出，接著他絲毫沒有減速，直直的衝上人行道，有撞進超商大門，一旁騎士見狀全都看傻，駕駛可能也嚇到了，又緩緩將車輛，倒車開了出來，撞擊聲驚動了附近住戶，立刻拿起手機拍下，這誇張場景，警消事後也獲報到場準備進行處理。同時呼叫拖吊車將車輛拖走，突如其來的車禍也讓附近店家嚇了一跳，附近店家說：「嚇一跳，沒發生過這麼嚴重的，撞進去店裡面的，一連串的撞擊聲，抬頭看就車子已經插在，超商的自動門那邊。」車輛撞進超商的事故，發生在今日上午7點多，新北市蘆洲區中山一路上，回到現場超商大門整個被撞凹，工程人員也在門口清理玻璃碎屑而一旁人行道上還有被撞毀的單車回收站。根據瞭解，55歲黃姓駕駛載著爸爸媽媽還有妹妹，準備出門去菜市場買菜，但因為前一晚吃了，有助眠成分的感冒藥，疑似精神不濟才造成車禍，新北市蘆洲分局交通組警務員林右旻說：「該小客貨因不明原因失控，以致UBIKE歸還站部分受損，及超商玻璃門碎裂，小客貨後座傷者一名，送往市立三重醫院就醫。」整起事故只有，後座乘客駕駛的爸爸，頭部擦挫傷送醫，沒有其他人員受傷，對此超商有回應，櫃檯人員都平安，目前會盡速修復盡速營業，但突然車輛撞車商，著實讓附近民眾嚇得不輕。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前
愛玩車／TNCAP第二版登場 評等更嚴苛更在地
愛玩車／TNCAP第二版登場 評等更嚴苛更在地EBC東森新聞 ・ 1 天前
學生心痛！怪男闖車棚 踹倒近30台高單價機車
高雄高科大校區，出現一名踹車怪客，跑進校園機車停車棚，惡意踹倒 近30輛學生停放的機車，甚至 專挑旗艦車款 甚至紅黃牌重機毀損，學生下課來牽車，看到 愛車像骨牌一樣倒一排 快氣炸，認為，警衛沒在第一時間把嫌犯攔下，痛批學校收停車費，卻不付管理責任。 #高雄高科大校區#踹車怪客#高單價機車東森新聞影音 ・ 1 天前
Ferrari Elettrica電動跑車登場在即，法拉利加倍強化V12動力
在電動化浪潮壓境的當下，Ferrari卻選擇逆勢而行，儘管品牌即將在2026年推出首款純電動車Elettrica，但來自Maranello的最新產業策略卻顯示出強烈的訊號，「燃油引擎，特別是V12，仍然是法拉利靈魂的中心。」Ferrari在2022年曾預測，到2030年時旗下純燃油車僅占產品組合的20%，電動車將達40%。然而，2025年的最新戰略修正顯示，這一比例徹底翻轉，純燃油車份額提升至40%，混合動力車維持40%，而純電車則下修至20%。這意味著，在未來十年，Ferrari的主力仍是會燃燒汽油的V6、V8與V12引擎。地球黃金線 ・ 1 天前
提升救災效能與行車安全 台中市消防車新戰力報到 持續強化能量
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為強化救災效能，台中市政府消防局日前辦理消防車輛採購驗收，共12輛 […]觀傳媒 ・ 1 天前
Mitsubishi三菱Delica得利卡的長壽不能不佩服！第五代車型改款再戰市場
Mitsubishi三菱Delica得利卡的長壽不能不佩服！第五代車型改款再戰市場SiCAR愛車酷 ・ 19 小時前
快訊／新北駕駛疑吃感冒藥晃神 休旅車衝進超商1人傷
新北市蘆洲區中山一路上，今天（29日）清晨7時許，1家萊爾富超商被1輛休旅車衝撞入內，直接將落地窗被撞破，一旁的桌椅、貨架也都被撞倒，休旅車車上有1名乘客擦挫傷，據初步了解，駕駛自稱有吃感冒藥後恍神，但確切事發原因還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
續航力逼近一千公里，Hyundai 新款 Santa Fe 可望追加 EREV 增程電動車版本
Hyundai 今年 9 月舉宣布計畫於 2027 年推出 EREV 增程式電動車，並預告行駛里程可達 960 公里。雖然 Hyundai 並未進一步透露 2027 年會推出的是哪一款 EREV 增程式電動車，但看來新款 Santa Fe 可能會是選項之一。DDCAR電動車 ・ 1 天前