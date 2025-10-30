洗車美容變「毀容」 車主控噴槍毀車、天線都是刮痕

中壢有車主控訴洗車美容業者，用高壓水槍近距離直噴膠條，導致車輛損壞。（圖／翻攝自爆料公社）





中壢有車主到洗車場，給車輛做大美容，沒想到車窗膠條被噴壞、天線滿是刮痕，全車還殘留蠟粉。控訴業者用高壓水槍近距離直噴、疑似還片段剪輯影片卸責，不過詳情還有待業者說明釐清。

白色轎車停進洗車場，準備給愛車做場大美容，卻沒想到。

車窗膠條毀損，天線都是打蠟機的刮傷，全車殘留大量蠟粉，讓車主又氣又心疼。

將影片PO網，指控業者用高壓噴槍，近距離直噴膠條，才導致新換的膠條損壞，跟他們說膠條被洗壞掉了，業者說是專業洗車，怎麼可能會把車洗壞掉，車主甚至懷疑店家剪掉部分洗車畫面避重就輕。

不滿業者態度惡劣，不願意負責，甚至嘲諷車主車輛便宜，最後也僅願意買天線賠償。

不過詳情仍有待業者說明釐清。