洗車美容「強迫消費」？ 車主還在問價就動作 業者澄清

高雄市 / 綜合報導

高雄有民眾，開車到百貨停車場內的一間洗車美容 廠 ，正在詢問價格跟服務內容時，就已經有員工在前方，拿出抹布和工具，開始作業，車主發現馬上制止，但也讓他相當不開心，質疑被強迫消費，對此，業者解釋，他們每項作業都會先示範給客人看，當天是員工沒有聽清楚主管指令，才會提前示範，後續沒收錢，之後也會多注意。

汽車美容主管VS.民眾黃先生說：「先幫我打P檔一下，好。」民眾把車開進汽車美容廠，結果還在詢問價錢跟服務內容，沒想到另一頭，前方已經有員工，開始作業。

廣告 廣告

民眾黃先生說：「如果說單純洗車的話。」只見員工，拿了抹布擦呀擦，還拿出工具，噴東西又抹東西，民眾黃先生說：「欸。」民眾黃先生說：「直接說車頭先開進去，不然在車道危險，沒有答應，就直接動手了，你這樣對嗎，我就覺得心情很差。」

民眾說自己，昨(3)日下午4點多，開車進到高雄百貨停車場內的一間汽車美容，還在問價錢服務，員工卻已經開始動手作業，最後說只是示範，可以恢復原狀，但還是覺得，很不能接受。

當事汽車美容業者說：「每一項服務都會先讓客人看到效果，會先示範，因為客人先跟主管詢問價格時，員工可能沒有得到主管資訊，就開始示範。」

業者解釋，當天是員工和主管 溝通 上有落差，以為可以開始示範效果了，後續沒有收費，會再更注意，其他汽車美容業者說：「當然價錢，內容，沒有確定好的情況下，我們是完全不會碰到客人的車子。」

高雄市主任消保官殷茂乾說：「任何交易，都要雙方合意，才能夠有效成立，(未經同意就作業)，如果有車損，還得損害賠償。」雖然愛車沒怎樣，但未經車主同意就開始作業，難免讓人感受很差，如果後續衍生付費糾紛，也是很麻煩，下次得先確認客人意願，再作業。

原始連結







更多華視新聞報導

民眾控桃園洗車美容變毀容！ 業者：不接受採訪

射箭隊出國征戰 屏東學童「挽袖洗車」籌經費

自助洗車改「停車收費制」？ 網熱議：防車友占地聊天

