洗車車牌竟然「落漆」 監理站澄清：別用化學藥劑

社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

拿高壓水槍來洗車，結果，車牌號碼竟然掉漆！有民眾在自助洗車場，用高壓水槍清洗愛車，沒想到，水槍對著車牌一噴，原本英文字的黑漆，竟然開始掉色，讓車主直呼太誇張，不過，監理站也澄清，只要沒有用化學藥劑，正常洗車，車牌都不會出問題，要民眾放心。

新車、舊車，只要上路，就一定要掛上車牌，但仔細看，原本塗滿黑漆的部分，竟然落漆，英文、數字通通看不清楚，不光舊車牌會掉漆，新車牌也有過，更誇張的是，洗個車就掉漆。

民眾：「是有點誇張啦，因為這樣子人家就看不到那個號碼了，這樣子當然品質不是很好啊。」

民眾：「製作這個牌照的人真的很low吧，你可以拿這個牌照，直接去(監理站)換啊。」





民視記者王毓珺：「車牌真的容易掉漆嗎？我們實際來測試看看，拿出高壓水槍直接往車牌噴，可以看到它並不會掉色，就算是用指甲上去刮，也不會掉漆。」

民眾就怕洗車洗一車，不只車子變乾淨，就連車牌也變白，監理站趕緊澄清，只要沒有用化學藥劑，正常洗車，應該都不會出問題，就算不小心真的掉漆，在領牌後的5年內，都可以免費更換新車牌。





臺北市區監理所車輛管理科科長林崇宇：「我們在驗收(車牌)的時候，會在那個漆面上面，做一個九宮格的刀刻，在用強力水柱，看它會不會掉漆，來驗證說，這樣子的一個漆的附著力夠不夠。」

過去在計程車的車牌，曾經發生過掉漆事件，公路總局全面回收處理改善，如果只是輕微掉漆，有些民眾會用麥克筆塗黑，但警方也說，如果車牌已經毀損、無法辨認，將會依道交條例第13條開罰2400元到4800元，車牌掉漆就要盡快處理，千萬別心存僥倖。

