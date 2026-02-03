「洗選蛋新制」全台蛋車需增冷藏設備 業者：食安易出包、也勢必漲價

針對一定規模以上的餐飲、烘焙及連鎖通路將於7月1日起強制採用洗選蛋，產業界擔憂若冷鏈配套無法同步到位，反而可能增加食品安全風險。蛋行老闆林天仁批評，新制恐讓雞蛋再度成為餐飲業合理化漲價的理由。

連鎖餐飲7月1日起強制採用洗選蛋，未來全台上萬輛蛋車需增加冷藏設備，勢必把成本轉嫁到價格上。(圖/資料照)

根據《聯合新聞網》報導，林天仁指出，洗選蛋雖然經過分級與篩選後，蛋品大小、重量較為一致，對食品加工與餐飲使用確實更便利，但同時也提高對冷鏈的依賴程度。他強調，特別是在夏季高溫環境下，若零售端缺乏冷氣房或完善冷藏設備，雞蛋保存風險反而升高，「真正的考驗是在夏天」，冷鏈是否到位將直接影響洗選蛋品質與食安。

彰化蛋農陳秋池表示，雞蛋經過洗選後保護膜就沒了，後續運輸、倉儲與販售都必須全程冷鏈，否則反而增加品質風險。他直言，目前多數蛋農、蛋商與店家仍未具備冷鏈設備，若制度先上路、配套未齊全，恐形成「洗選做一半、風險留給市場」的情況，尤其夏季高溫環境下，雞蛋一旦斷鏈，變質速度更快。

謝姓蛋商表示，若全面推動，意味著全台成千上萬輛蛋車都必須改為冷藏車，銷售端也需同步增購冷藏設備，政策若強制上路，新增冷藏設備所增加的成本，最終勢必轉嫁到消費者身上。曾姓蛋農也說，若要求全程冷鏈，無論設備、運輸或能耗成本都將大幅攀升，「這在乾冷的歐美或許可行，在台灣推動根本是笑話」。

雞蛋洗選過會失去原本的保護膜，因此需冷藏，運輸過程中的冷鏈設備特別重要。（圖／中天新聞）

曾姓蛋農也點出產業結構面的隱憂，認為洗選制度在推進的同時，正在逐步形塑「一條龍」的高度集中模式，從蛋雞場、洗選場到包裝與通路愈來愈集中在少數大型業者手中，價格機制變得更加不透明，恐會進一步壓縮中小蛋農與傳統通路的生存空間。

林天仁批評，之前全台大缺蛋時，餐飲業全面漲價，後來蛋價回檔，卻鮮少見到業者調降。他擔心，這次擴大洗選政策上路後，雞蛋恐再度被當成「戰犯」，成為餐飲業合理化漲價的理由，「不要每次都拿蛋價當漲價藉口」。

永泰牧場負責人卓基文則認為，從食品安全角度來看，洗選蛋政策方向正確，推動初期勢必帶來衝擊，但台灣蛋雞飼養與分級制度已明顯落後多數亞洲國家，其他國家早已走向分級生產、洗選處理與制度化管理，轉型已是必要趨勢。

