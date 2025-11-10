「洗選蛋vs.散裝蛋」哪種比較安全？專家揭關鍵差異 這1種料理前務必先洗

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

雞蛋的營養價值高，幾乎是每個家庭的必備食材之一。然而，市售雞蛋種類繁多，到底哪一種比較好？挑選和保存上有何撇步？

白殼蛋、紅殼蛋 營養價值無明顯差異

中華民國營養師公會全國聯合會副理事長陳珮蓉營養師指出，雞蛋有紅、白殼之分，主要是品種造成蛋殼顏色不同。白殼蛋的雞種數量較多，產蛋量多，因此，市場上以白殼蛋為主，紅殼蛋的雞種數量偏少。

雖然紅殼蛋的價格較高，但兩者的營養價值、主要營養成分並無明顯差異，微量元素可能受到飼料影響而有些微差異。

洗選蛋、散裝蛋 品質無絕對優劣之分

至於洗選蛋和散裝蛋的差別，主要是處理方式。陳珮蓉說明，洗選蛋是經嚴格清潔程序和檢查後，確保表面乾淨並去除細菌，以包裝型式出售。散裝蛋則是直接從農場或生產者處取得，且多在傳統市場、雜貨店販售。兩種蛋的品質並無絕對優劣之分，民眾可依自身需求進行挑選。

但挑選雞蛋時，應觀察外觀無破損，打蛋後無異味，及確認蛋黃挺實、蛋白濃稠不稀薄流散。

烹調蛋品時 隨手清潔要做好

陳珮蓉提醒，處理食材前，應先將蛋及雙手洗淨，可避免在敲開蛋殼時，將表面的病菌及髒污接觸到可食雞蛋，尤其是處理非洗選蛋。處理雞蛋後，將蛋殼順手丟入垃圾桶並再次洗手，勿隨意放置桌面或盤子而造成污染，也要避免碰過蛋殼後再接觸其他食材，才能降低沙門氏桿菌污染與食品中毒的風險。

此外，雞蛋打開後，最好立刻料理，以免細菌孳生；打蛋時建議多準備一個碗，先將蛋打進碗裡，第二顆蛋再打入第二個碗，確認沒壞再倒回第一個碗中，以免有壞蛋混入；最後，煮熟是重要的原則，應加熱至中心溫度攝氏70 oC以上，且加熱時間也要夠長。

雞蛋這樣保存為宜 避免放在冰箱門

食藥署提醒，雞蛋於攝氏0°C到攝氏4°C的溫度冷藏保存最佳，也可存放在原包裝盒中，避免放在門的儲藏架上，因其溫度變化較大；同時，也建議購買後應儘早食用完畢。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

