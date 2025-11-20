洗錢手法揭密！太子集團台灣副總林揚茂3人 收押禁見

首次上稿 11-20 23:27更新時間 11-21 06:03

〔記者張文川／台北報導〕我國檢調警18日啟動第二波掃蕩太子集團在台所設公司，拘提8人到案，經檢察官複訊後，聲押禁見集團旗下尼爾創新負責人兼台灣太子副總林揚茂、尼爾財務副總鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊共3人，以釐清境外資金來台詳細脈絡與運用情形；台北地院20日晚7時起召開羈押庭，訊後裁定3人皆羈押禁見。

專案小組調查，太子集團為了隱匿跨國犯罪所得，從2016年起就鎖定台灣為洗錢基地之一，利用借貸、提供管銷服務、提供博弈軟體設計服務等名目，透過OBU(國際金融業務分行)帳戶，將境外資金轉入天旭、尼爾及台灣太子等公司。

專案小組追查，太子集團利用這些在台公司，斥資40多億元購入11戶台北市「和平大苑」豪宅、48個車位，以及布加迪、勞斯萊斯、法拉利等各式名車，並在台北101大樓租辦公室，發展「瓦力」等境外線上博弈賭博遊戲；其中，購置豪宅部分除了現金支付，也有貸款，尼爾公司負責繳交部分豪宅房貸等費用，天旭公司負責招兵買馬找工程師設計博奕程式，顥玥公司則提供後勤的客服服務。

專案小組11月初掃蕩被美國制裁的台灣太子、聯凡等9家公司，和未被制裁的尼爾、天旭、顥玥3公司，約談20多名台籍幹部、共犯，先前已聲押禁見台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、太子集團董事長陳志的左右手李添的在台特助李守禮、幹部邱子恩共4人獲准。

檢警調18日再啟動第2波行動，檢察官複訊後，向北院聲押禁見太子集團台灣副總經理林揚茂，及負責作帳的尼爾財務副總鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊，北院裁准。

