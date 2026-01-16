洗錢手法曝！中國人瘋搶寶可夢卡牌日本變現

▲中國人民幣兌換外幣的需求迅速成長，有大批中國黃牛利用寶可夢卡牌，在日本秋葉原的卡牌店「洗錢」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 寶可夢卡牌竟成中國人洗錢工具！近期人民幣兌日圓匯率創32年來新高，日媒披露，東京秋葉原有大批中國黃牛利用人民幣刷卡購入寶可夢卡牌，再大量轉售變現，將資產轉移到海外。

日媒《SPA!》報導，東京秋葉原有一棟聚集多間集換式卡牌店家的「卡牌大樓」，被許多日本及海外的收藏家視為二手卡牌交易的聖地。但現在每天營業前，就有大批提著紙袋的中國人聚集門口，等待當日收購價格公布後，將手中卡牌變現。最引人注目的是經過第三方機構鑑定真偽及保存狀態，獲得PSA認證最高10分的皮卡丘稀有卡、莉莉艾等，標價甚至超過200萬日圓（約新台幣40萬元），市場行情相當火爆，大量的投機資金正湧入秋葉原。

有卡牌店人士透露，2024年卡牌市場規模突破3000億日圓，全球都在瘋搶稀有卡牌，大樓的來客中高達8成都是外國人，其中又以中國黃牛最多。他們利用人脈、人海戰術，大量收集卡片，再到卡牌店換成日圓現金，據說一個人一天能賺到數十萬甚至數百萬日元，且每天都有好幾批人來賣卡。

一名中國黃牛透露，他們轉賣卡牌並非只是為了賺取價差牟利，現在中國人民幣兌換外幣的需求正迅速成長，寶可夢卡牌是理想的資金轉移工具，價格穩定未來預期還會上漲，「現在很多委託，其實就是把人民幣換成日圓的手續費生意，效率快又好賺。」

自由撰稿人奧窪優木解釋，這些人會使用中國發行的信用卡在日本大量購買寶可夢卡，並在日本或第三國賣掉，刷卡刷的是人民幣，但販賣卡片的日圓現金收益卻能夠留在海外，實現資產轉移。雖然金主需要支付10至15%的傭金，但現在很多中國有錢人都願意進行此類交易。這些手法也被用在名錶、名牌包，但寶可夢卡牌沒有倉儲或運輸成本，價差也僅有3到4%，是更合理的交易模式。

出生中國的記者周來友表示，在中國不知道什麼時候就會被政府沒收存款，所以很多有錢人都想把資金轉移到海外，過去會透過把現金、黃金帶到香港，現在則是利用寶可夢卡牌，「可以說中國人信任寶可夢卡牌，而不是人民幣」。中國目前限制個人每年購買外幣的額度為5萬美元，但華爾街日報估計，2024年有近40兆元人民幣非法流出中國。

