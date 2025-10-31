洗錢指控撤除 祕魯故總統藤森之女再參選總統

秘魯已故總統藤森謙也(Alberto Fujimori)的女兒藤森惠子(Keiko Fujimori，前譯藤森慶子)30日表示，她將參加4月的總統選舉。此前數天，秘魯憲法法院駁回了針對她的洗錢指控。

藤森惠子參加了祕魯最近3次的總統選舉，每一次均排名第二。她最後一次參選是在2021年，當時敗給了左翼候選人卡斯蒂約(Pedro Castillo)。卡斯蒂約隨後在2022年底試圖解散國會後，遭到彈劾與逮捕。

藤森惠子在2016年的選舉中輸給了中右翼經濟學家庫辛斯基(Pedro Pablo Kuczynski)，此前她在2011年的投票中輸給了退役軍官烏馬拉(Ollanta Humala)。

這將是藤森惠子自她父親在2024年9月逝世後第一次的競選活動。藤森謙也過世的數月前，才因人道主義特赦而自監獄中獲釋。他因其在1990年至2000年執政期間侵犯人權而遭判處25年監禁，並服刑了16年。

祕魯憲法法院上週駁回了對藤森慶子涉嫌在2011年和2016年非法挪用競選資金的調查，裁定洗錢罪名是在2016年11月才納入祕魯刑法，不能追溯既往。法院表示，藤森慶子在調查期間已被審前拘留了近17個月。

今年1月，法庭撤銷了一項先前的審判，將此案發還重新調查。檢方原本尋求判刑35年，指控藤森的政黨和其同夥從包括巴西建商奧德布雷契(Odebrecht，現已更名Novonor)和祕魯金融持股公司「信貸公司」(Credicorp)在內的多家機構收受了高達1,700萬美元的資金。 (編輯:柳向華)