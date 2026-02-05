洗錢案反目！大姑劉向婕鞠躬致歉 痛批杜秉澄拉徐巧芯「墊背」：訴請離婚中

劉向婕於今下午首度在高等法院門口召開記者會，在鏡頭前三度鞠躬致歉。（鏡報馮茵）

針對引發社會高度關注的詐騙洗錢案，國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄因涉嫌成立水房、透過虛擬貨幣洗錢逾2千萬元，一審分別遭判處10年與15年重刑。在案件上訴高院並獲得交保後，劉向婕於今（5日）下午首度在高等法院門口召開記者會，針對造成社會資源浪費及受害者傷害，在鏡頭前三度鞠躬致歉，並公開反擊丈夫杜秉澄日前的指控。

劉向婕在聲明中明確與杜秉澄劃清界線，指責杜男多次以徐巧芯作為媒體操作話題，企圖將無關人士捲入紛爭以模糊自身罪責，對此她表示「絕對不能苟同」。

劉向婕強調徐巧芯從未對其施壓，也否認曾與徐私下聯繫。劉向婕直言，杜秉澄所謂「被切割」的說法完全不符事實，因為兩人在羈押禁見期間，通訊早已完全切斷，律師接見也僅限討論案情，根本不可能與外界達成任何協議或接觸。其委任律師也同步澄清，相關通訊設備早已被檢警查扣，所謂「替徐巧芯拿藥」等傳聞純屬虛構。

談及家人受累時，劉向婕情緒一度崩潰、聲音顫抖。她哽咽表示，當初因誤信杜秉澄的說詞，導致父母借出2千萬元資金協助，如今讓年近7旬的父親仍須辛勤工作來支應相關法律費用，令她感到無比自責與愧疚，並正式向父親致歉。

劉向婕最後呼籲杜秉澄應坦然面對司法審判，回歸案件本身與被害人理性協商賠償，而非一再「節外生枝」透過媒體放話。她表示，自己已在訴請離婚中，未來將勇敢面對司法裁判與社會檢視。

