洗錢案反目! 徐巧芯大姑劉向婕三鞠躬道歉 切割杜秉澄

社會中心／王毓珺 蔡承翰 台北報導

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，因為涉入詐騙集團洗錢案件，一審重判10年，昨天（3日）開庭後，她的丈夫杜秉澄，出面指控徐巧芯，事隔一天，劉向婕也首度出面，先是三度鞠躬，向社會大眾以及被害人道歉，隨後話鋒一轉，維護徐巧芯，說杜秉澄所說的一切，都不是事實。

徐巧芯大姑 劉向婕：「本人劉向婕跟杜秉承所涉的司法案件，造成司法跟社會資源的浪費，還有就是對於所有本案的受害者，本人在此鄭重的向他們道歉。」

對著鏡頭深深一鞠躬，穿著米色外套、戴著眼鏡的劉向婕，難掩低落情緒，在她涉嫌幫詐騙集團洗錢的案件爆發後，首度對外發聲，但話鋒一轉，立刻幫徐巧芯喊冤，炮口對準過去的枕邊人--杜秉澄。





徐巧芯大姑 劉向婕：「對於杜先生所陳述徐巧芯委員的諸多事項，都是與事實不相符合的，就本人所知徐巧芯委員，從未對杜先生有做過任何的施壓，那杜先生所言不明究理，其目的為何本人並不明白瞭解。」

徐巧芯大姑丈 杜秉澄：「他(徐巧芯)當選立委要這樣去切割我，這兩年來你們應該都非常清楚，他對我說了什麼 做了什麼，我覺得，如果我們台灣政治人物會對家人這樣，可能我們支持者要自好好己思考一下，他會對你們做什麼事情。」

劉向婕反駁前一天杜秉澄的指控，更是幫徐巧芯背書，認為她從來沒有施壓過，但談起兩人的婚姻，雙方都大吐苦水。





徐巧芯大姑丈 杜秉澄：「(案發後)人家就有寄離婚協議，加上欠款條給我，我當下並沒有簽，因為我有困難。」

徐巧芯大姑 劉向婕：「我現在在訴請離婚當中，法官諭知所有的，相關的同案以及證人，我們是不可以彼此聯絡的。」

原本恩愛的兩人，因為一場官司，耗盡情分，更牽扯出政治場上，徐巧芯的另外一面。

