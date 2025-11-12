洗錢機制崩潰？立委質疑太子詐騙上億金流沒看到？金管會急滅火

財經中心／師瑞德報導

立法院財委會今（12）日質詢聚焦太子集團涉在台洗錢案。面對「金管會是否沒有確實掌握」的質疑，金管會主委彭金隆表示，美方於10月14日通報制裁名單後，主管機關隨即要求銀行凍結相關帳戶；翌日10月15日便啟動對10家往來銀行的金檢。初步查核結果顯示，各銀行均依規定辦理大額交易與疑似洗錢（STR）通報；自108年以來，與本案相關的申報合計達52次。

質詢過程中，國民黨立委賴士葆批評，涉案金流動輒上億現金交易，「金管會難道都在睡覺？」國民黨立委林思銘也質疑，巨額僑外資入境與龐大金流進出，部分放款銀行是否出現疏漏。對此，彭金隆回應，這是典型跨國洗錢案件，須由國內外多方協作、逐步釐清證據鏈。金管會已約詢涉入的10家銀行，逐一確認是否完成大額通報、客戶盡職調查（CDD）與加強盡職審查（EDD）；就目前掌握，相關大額通報程序並未缺漏。

民進黨立委李坤城進一步追問，太子集團以約30億元資金購置豪宅，金融機構是否未及時辨識異常，台灣整體防制洗錢機制是否仍有待補強，是否存在「若非美方通報就不會啟動金檢」的情況。彭金隆表示，銀行端確實曾察覺異常並進行通報，並非完全被動。

金管會銀行局長童政彰補充，目前體系運作包括：金融機構提出大額與疑似洗錢通報、調查局進行數據分析運用，並由執法機關採取後續行動；針對涉案的10家銀行，108年以來已完成大額與疑似洗錢通報共52次，且各銀行的風險模型皆有辨識出異常交易跡象。整體而言，監理與通報機制已依程序啟動，後續將持續配合司法與國際單位，釐清金流與責任。

