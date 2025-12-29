洗錢賺2億！ 檢起訴「雨刷」 妻爽買精品逃越南遭通緝

查扣精品其中就有愛馬仕Kelly Doll限量包款，二手價也要近百萬，零零總總查扣了85個精品包，現金和不動產總價超過1億7千萬元（圖／TVBS）

綽號雨刷的嘉義縣議員蔡政宜，過去曾捲入假球案入監服刑，今年又爆出涉嫌指揮跨境洗錢，4年經手225億，不法獲利超過2億元，日前檢方正式將蔡政宜起訴，求處10年刑期，至於他的妻子，爽買愛馬仕、香奈兒等精品包後，已經逃往越南，現在被發布通緝。

查扣精品其中就有愛馬仕Kelly Doll限量包款，二手價也要近百萬，零零總總查扣了85個精品包，現金和不動產總價超過1億7千萬元（圖／TVBS）

檢察官偵辦後發現，蔡政宜雖然擔任嘉義縣議員，卻與其妻子共同籌組跨境洗錢集團牟取暴利。橋頭地檢署襄閱檢察官顏郁山表示，蔡政宜前因職棒假球簽賭案被判處有期徒刑3年8個月，出監後雖擔任公職，卻與配偶籌組跨境洗錢集團牟取暴利，因此建請法院量處10年有期徒刑。

愛馬仕、香奈兒，還有DIOR等各式精品一字排開，擺滿三大桌的包包，都是雨刷跟妻子不法所得的戰利品（圖／TVBS）

今年5月，大批特勤警察在豪宅大樓進行埋伏攻堅行動，發現蔡政宜將洗錢機房藏在高雄美術館豪宅區。2022年當選嘉義縣議員後，蔡政宜轉為幕後操盤手，而洗錢水房則由其妻子唐姓女子指揮，為博弈犯罪集團進行跨境洗錢活動。

科偵隊長林建均表示，唐姓主嫌（蔡政宜妻子）已經被通緝，並已請求國際科協助查緝，她在5月後已經出境。蔡政宜則是在生日前夕準備飛往越南時，在桃園機場被檢警拘提。落網後，蔡政宜一再否認犯行。

水房則由妻子唐姓女子指揮，博弈犯罪集團跨境洗錢，不法獲利高達兩億元，雨刷妻子爽買名牌包（圖／TVBS）

檢方在偵辦過程中查扣了大量精品物品，包括85個精品包，其中一款愛馬仕Kelly Doll限量包款二手價近百萬元。此外還有名車、勞力士名錶、現金和不動產，總價值超過1億7000萬元。考慮到蔡政宜有前科紀錄，檢方希望依法從重量刑，具體求刑10年徒刑。

