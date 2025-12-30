洗錢超過200億 HEROPAY 洗錢集團35人落網 查扣逾億元不法所得

圖說：發言人刑事警察局國際刑警科第二隊長陳思翰。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】刑事警察局持續與各國執法機關交流情資，偵辦跨境詐騙、洗錢案件，經分析情資及網路資料顯示，名為「HEROPAY」水房藏匿於臺北市內湖區大樓，專案小組報請臺灣臺北地方檢察署檢察官蔡佳蒨指揮偵辦後，經過數月跟監調查，於9月10日持搜索票搜索水房幹部住處及水房現地，查扣電腦、工作手機等贓證物後，拘提羅姓主嫌、黃姓幹部、游姓員工等20名犯嫌；再經檢視數位證物內容後，10月陸續拘提3名工程師及12名員工，共查獲35名犯嫌。

經檢視查扣之電腦、工作手機及相關電磁紀錄，「HEROPAY」水房洗錢金流來源，係串接中國、日本及印度非法第三方支付平臺及賭博網站，協助操作人民幣、盧比、日圓之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，從中抽取手續費牟利，惟經洽各國清查金流來源亦發現有詐欺被害人贓款。經清查、計算「HEROPAY」水房自110年6月迄114年9月，洗錢總額達新臺幣259億餘元，不法獲利超過5億元。

為查扣洗錢不法所得，除向臺灣臺北地方法院聲請扣押裁定獲准，查扣主嫌名下房地產、虛擬貨幣、金融帳戶餘額及保時捷車輛1臺；再搜索主嫌、幹部使用之4個銀行保管箱，再查扣新臺幣1773萬餘元及名牌首飾，查扣之不法所得總計價值約新臺幣1億3千萬餘元。

跨國詐欺與洗錢犯罪已成為全球關注焦點，刑事警察局與各國執法機關持續深化合作，共同打擊此類犯罪。呼籲國人切勿心存僥倖，參與電信詐騙或洗錢活動，否則將面臨嚴厲制裁。