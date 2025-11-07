洗錢金流逾4億元! 警破獲運動賽事博弈機房

中部中心/王俞斐、蔡枘埏 台中報導

台中市刑大，破獲一起跨國網路博弈機房以及洗錢案，何姓主嫌等人過透中國的體育網站平台，替中國地區賭客儲值賭金，每月經手賭資金額超過臺幣2000萬元，經營期間，出入賭資金額超過4億元，不法獲利超過2，000萬元。









出入賭金超過逾4億元！ 台中刑大破獲運動賽事博弈機房

出入賭金超過4億元! 台中刑大破獲運動賽事博弈機房(圖/警方提供)





大批警力，直搗博弈機房，持工具強勢攻堅。兩名員警，分頭朝玻璃門猛砸，裡頭人員，嚇得驚慌失措，蹲在地上，不敢輕舉妄動，

出入賭金超過逾4億元！ 台中刑大破獲運動賽事博弈機房

不法集團經營期間出入的賭資金額超過4億元 不法獲利估計超過兩千萬元(圖/警方提供)





台中市刑大，偵辦一起，跨國網路博弈機房洗錢案，查獲以何姓主嫌為首的12人，在台中市南屯區，經營運動賽事博弈網站，他們透過中國的體育網站平台，為中國地區賭客儲值賭金，每月經手的賭資金額，超過台幣兩千萬元，經營期間出入的賭資金額超過4億元，不法獲利估計超過兩千萬元。





出入賭金超過逾4億元！ 台中刑大破獲運動賽事博弈機房

以何姓主嫌為首的集團同時還經營另一個賭博網站 全案依賭博、詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴在案(圖/警方提供)













據了解以何姓主嫌為首的集團，同時還經營另一個賭博網站，詐騙手法包含派員混入各大網路運動直播間，以聊天交友方式，博取被害人信任，再誘導被害人註冊成員會員，進而放心儲值、下注，全案依賭博、詐欺、洗錢防制法等罪嫌，起訴在案。





原文出處：出入賭金超過逾4億元！ 台中刑大破獲運動賽事博弈機房

