洗錢金流逾4億元 警破運動賽事博弈機房逮12人

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市刑事警察大隊偵五隊，偵辦跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓主嫌等12人，涉嫌於轄內南屯區經營運動賽事博弈網站。台中市刑大表示，集團透過中國體育網站平台，為中國地區賭客儲值賭金，每月經手賭資金額逾新台幣2000萬元，經營期間出入賭資金額逾4億餘元，不法獲利估計超過2000萬元。

警方表示，掌握情資顯示，中國體育網站平均單月出入賭金約2000萬元、獲利可達100萬元，集團並兼營娛樂城賭博網站，有多名台灣人在網站賭贏了，卻無法出金。經營手法為由員工加入各網路運動直播間，先以聊天、交友方式搏取被害人信任，再推薦被害人加入體育網站會員，並設定會員人數有百萬人，讓被害人信任網站是有品牌、口碑、保障的網站，一定可以出金而放心儲值、下注。

台中市刑大表示，何嫌以客服、文書打字工作人員之名，在各求職網招攬員工，引誘求職者加入不法博弈集團，從事犯罪工作。專案小組見時機成熟，循線破門逮人，現場查扣桌上型電腦16部、行動電話44支、現金80多萬元等贓證物。全案訊後移送後由台中地檢署依刑法賭博、詐欺及洗錢防制法等罪嫌起訴。

台中市刑大表示，博弈、洗錢犯罪集團，常成立空殼公司，並以客服、文書打字工作人員等職缺，招攬員工。再利用高於市場行情薪資，吸引求職者加入不法集團從事犯罪。博弈集團常與詐欺集團、黑幫組織掛勾，利用人性好賭、貪婪的弱點，如狐狸般一步步引誘賭客下注賭博成癮，最終愈陷愈深、傾家蕩產而不自覺。

