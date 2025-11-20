洗錢防制成果獲肯定 我國再度獲維持APG最佳評鑑等第

面對全球洗錢防制，各國積極依據FATF最新國際標準強化防制架構，亞太洗錢防制組織（APG）自2019年啟動第四輪相互評鑑後，各會員國每2年需提交後續追蹤報告，以展現制度改善與風險治理進程。台灣在前兩次追蹤皆獲肯定下，今年第3次報告再度通過，為迎接即將啟動的全球第五輪評鑑奠定關鍵基礎。

我國今（20）日再度通過亞太洗錢防制組織（APG）全球第四輪相互評鑑第3次後續追蹤報告，成功維持評鑑體系中最佳的「一般追蹤」（Regular Follow-up）等第，顯示國際肯定我國在防制洗錢與打擊資恐（AML/CFT）上的持續精進與制度韌性。

行政院洗錢防制辦公室今日(20日)表示，我國於2019年（108年）接受APG第三輪相互評鑑後獲評「一般追蹤」，前兩次追蹤報告均於2021年及2023年順利通過。今年第3次報告由金融情報中心（FIU）於10月1日提送，並在今日的APG相互評鑑委員會線上會議中，獲全體會員一致同意。

洗錢防制辦公室指出，本次報告由行政院統籌，結合司法院、法務部、金管會、經濟部、財政部、內政部、數位發展部等跨部會力量共同撰寫，完整呈現我國近年在防制洗錢、打擊資恐及資武擴（AML/CFT/CPF）之政策推進與制度強化。報告經行政院核定後，再由法務部調查局洗錢防制處依期限送交APG秘書處。

報告內容涵蓋三大核心，一是公布最新《2024年國家洗錢、資恐及資武擴風險評估報告》；二是強化虛擬資產服務業者（VASPs）、指定非金融事業或人員（DNFBPs）及法律協議受益人透明度的監理與指引；三是因應全球情勢升高的資恐與資武擴風險，啟動資恐防制法等多項法規修法規劃。

今日會議由行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵及法務部調查局洗錢防制處處長吳月萍率隊簡報，獲APG秘書處與各會員國正面肯定。

行政院洗錢防制辦公室主任徐錫祥表示，今年APG已正式結束全球第四輪相互評鑑，並啟動第五輪評鑑作業。未來各國將依據新的FATF標準與方法論接受審查。我國將持續精進跨部會合作與風險治理，與國際制度保持一致，力求在下一輪評鑑再創佳績。