洗錢防制法抓不到犯罪首腦?! 網路求職受騙成車手 代罪挨告壓誇地檢署！

▲洗錢防制法壓垮地檢署，開庭進度欄塞滿洗錢防制法被告（見圖）。（記者范文濱攝）

【記者范文濱/專題報導】

近年來，台灣詐騙案件層出不窮，司法現場也因此出現前所未見的壓力現象——許多被害民眾因網路求職無端成為車手或是帳戶被利用成為詐騙金流節點，反而被列為涉嫌違反《洗錢防制法》的被告。每日大量案件湧入各縣市地檢署偵查庭，使本應追查上游詐騙主嫌的資源，被迫集中於偵辦末端無端被牽扯的被告，制度失衡問題日益凸顯。

以新竹地檢署為例，記者實地採訪及旁聽發現，單日因涉及洗錢防制法而被傳喚出庭的人數，約占當日偵查庭總開庭量的八成。每一庭、每一梯次公布的名單幾乎都是帳戶異常、金流流向或車手相關案件（見圖）。旁聽民眾表示，「從早坐到下午，幾乎聽不到其他案由，一整天都在問帳戶怎麼來、錢怎麼走。」

這些被傳喚的人多數並非犯罪慣犯，而是普通民眾。有人是剛出社會的年輕人或求職打工，因網路徵才被要求代收款項卻成為車手；有人是家庭主婦，誤信投資群組提供帳戶測試金流；也有人是退休族群，在社群平台認識網友後，帳戶被借用。共同點是帳戶被詐騙集團利用，而他們本人並未親自操作。

司法與法界人士指出，洗錢防制法案件激增的根源，在於制度誘因錯置。對檢警而言，「人頭帳戶案件」具備舉證容易、結案快速等特性，而真正操控詐騙上游的集團，多半透過境外通訊軟體、層層轉帳及代理人切割責任，追查成本高、成功率低。在有限資源下，辦案重心自然傾向「低成本、高結案率」的末端案件。



學者分析，這種制度結構造成反向誘因：大量無辜民眾承擔法律風險，真正的犯罪核心卻持續存活。若司法能量持續被末端案件佔據，追查上游詐騙主嫌的資源將進一步受限，使詐騙集團成本極低、作案持續擴張。

此外，專家指出，網路是詐騙的根源。社群平台、即時通訊軟體，假徵才、假投資廣告鋪天蓋地，招募、指揮與金流安排幾乎完全數位化。數位部肩負網路治理與數位安全任務，但平台端資料調取困難、跨境協作緩慢，使得基層警方往往只能回頭處理帳戶持有人，真正源頭仍無法有效追蹤。



法學與資訊安全專家警告，若數位部未能建立跨平台、跨境協作及資料調度的有效機制，將形成制度漏洞。專家指出，平台應承擔更大責任，包括監測可疑帳號、限制詐騙廣告流通、提供警方可用的資料介面，以防止帳戶被濫用。否則，地檢署即便日夜處理洗錢防制法案件，也無法遏止源頭詐騙。

洗錢防制法本意是打擊跨國犯罪與組織型金流，但在詐騙橫行、網路治理失靈的現實下，卻逐漸成為大量一般民眾被捲入司法程序的主要法律工具。當「一天八成都是洗錢案」成為地檢署常態，顯示司法資源配置與政策設計出現嚴重結構性問題。

多位受訪者認為，問題不在基層檢警是否努力，而在制度是否鼓勵「做對的事」。若防詐仍停留在帳戶端、網路平台治理仍停留在宣示、司法績效仍以結案數量衡量，洗錢防制法只會繼續壓垮地檢署，也壓垮更多原本只是想好好生活的民眾。真正的防詐，不應只是更多偵查庭，而是更少被害者。

