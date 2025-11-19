洗錢風險高！中華郵政紙本匯票走入歷史「2026年起停辦國際郵政匯票」 匯款將全面改用SWIFT

中華郵政宣布自2026年1月1日起，全面停止辦理「國際郵政匯票業務」。（圖／報系資料照）

中華郵政近日公告，將自115年1月1日（即2026年元旦）起正式停止辦理「國際郵政匯票業務」，主因近三年無民眾使用，加上紙本匯票在安全性與效率上皆已落後於主流的電文匯款（SWIFT），同時也涉及防制洗錢風險，考量多重因素後決定全面停辦。

據中華郵政日前宣布，因應數位金融發展與國際匯款模式轉變，自2026年1月1日起將正式停辦「國際郵政匯票業務」，未來如有跨國匯款需求，民眾將可改以帳戶對帳戶形式或透過SWIFT電文匯款辦理。「國際郵政匯票」是早年由各國郵政機構合作開辦的跨境匯款服務。當時因多數人未持有銀行帳戶，郵政系統成為提供資金轉移的重要平台。以往民眾如需將款項匯至海外，可至中華郵政填寫匯款人與受款人資料，郵政單位再將資訊轉交至受款國家的郵政機構，由當地郵政根據匯款清單繕製匯票並通知受款人前往領取，整個流程完全採紙本處理。

廣告 廣告

然而隨著全球金融帳戶普及，郵政匯票的使用率大幅下降。中華郵政指出，該項業務每筆手續費為新台幣160元，單筆限額為3萬美元（約新台幣94萬元），且採紙本寄送，處理時間約需7至10天，寄遞過程亦存在遺失風險。更重要的是，因受款人無須帳戶，導致資金流通中斷，難以監控金流去向，潛藏洗錢風險。在國際洗錢防制規範趨嚴的背景下，紙本匯票已不符合現代金融監理原則，各國郵政機構亦陸續停止類似服務。

相較之下，現今國際間普遍採用的電文匯款（SWIFT），則具備傳輸快速、安全、可追蹤等優勢。中華郵政說明，SWIFT是由環球同業銀行金融電訊協會建立的國際通訊平台，透過標準化的金融電文進行跨境資訊傳遞。電文匯款手續費約為新台幣400至800元不等，匯款金額亦無上限。

中華郵政指出，當前跨國匯款已以電文匯款（SWIFT）為主流。SWIFT是由環球同業銀行金融電訊協會所建構的標準化通訊平台，全球多數銀行均使用此系統來發送匯款電文，進行即時且加密的資金轉移。民眾只需提供收款人銀行帳戶資訊，中華郵政即可透過SWIFT發送電文至對應銀行，經核對後便可完成解款，整個過程具備高度安全性與可追蹤性，且通常2至3個工作天內即可入帳。

中華郵政強調，此次停辦的僅限國際郵政匯票，國內郵政匯票服務仍將照常辦理。面對國際金融數位化潮流與監管環境變遷，未來跨國匯款將朝向更即時、更安全的電子化方向發展。中華郵政也呼籲，民眾如有國際匯款需求，建議改採電文匯款方式，將持續提供穩健、合規的匯兌服務。





原始連結

看更多 CTWANT 文章

女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨！ 監視器全拍下網驚呆

朋友變情人3／鍾瑶跟他一吻定情 曹晏豪分手後閃婚

明北部低溫探15度！「這天起」雨區縮小轉乾 下週又有東北風接力